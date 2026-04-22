大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕からここまで、佐々木朗希投手が今一つ波に乗れていない。エドウィン・ディアス投手の離脱も重なり、ブルペン再転向を勧める声も出始めているが、球団側は現時点ではそのような意思は一切ないようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

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佐々木は日本時間21日終了時点で4試合に登板しているが、0勝2敗、防御率6.11、被安打21、四死球13と制球難に苦しみ続けている。

同メディアは「ジアスレチックのケイティ・ウー記者は、『近いうちに佐々木がブルペンに回ることはないだろう。ディアスの離脱を受け、その可能性についてブランドン・ゴームズGMが問われたが、非常に明確で簡潔な答え――一言で『ノー』だった。佐々木に関する計画について、断固とした姿勢を示した」と語った」と言及。

また、同記者自身も「彼は試合の中で悪化しているわけではないが、かといって良くなっているわけでもない。それでも、ドジャースは先発ローテの層の厚さという“余裕”があるからこそ、佐々木を起用し続けることができる。そして長期的な視点で考えたとき、20代前半で高いポテンシャルを持つ選手を、なぜブルペンに限定してしまう必要があるのかという話になる。まだ週に1度先発させて育てていける環境があるのだから、先発としてどこまで成長できるかを見ていくべきだろう」と主張しているという。

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