メジャー実績のある長距離砲も、日本では攻守に精彩を欠き低迷。致命的なミスも重なり、わずか5試合で姿を消す結果となった。［1/6ページ］

まさかのミスを犯した大砲

ホアン・フランシスコ

[caption id="attachment_259842" align="alignnone" width="1200"] 巨人時代のホアン・フランシスコ【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・生年月日：1987年6月24日

・経歴：レッズ - ブレーブス - ブルワーズ - ブルージェイズ

・NPB通算成績：5試合出場、打率.167、1打点

強烈なインパクトを残し、わずか1年でチームを去ったのがホアン・フランシスコだ。

ドミニカ共和国出身のフランシスコは、2009年にシンシナティ・レッズでメジャーデビュー。その後、ミルウォーキー・ブルワーズで2桁本塁打を記録するなど、持ち味のパワーを発揮していた。

メジャー通算48発の実績を誇り、長打力不足の解消を狙った読売ジャイアンツは、2015年4月にフランシスコを獲得。デビュー戦で来日初安打と初打点をマークし、早速お立ち台に上がる最高のスタートを切った。

しかし、その後は打撃の状態が上がらず、守備でも不安定さを露呈。5月4日の広島東洋カープ戦では、内野フライをお見合いして落球する「サヨナラインフィールドフライ」という痛恨のミスを犯した。

デビューからわずか5試合で二軍に降格し、打率.167でシーズンを終了。期待された本塁打を1本も放つことができず、同年オフに自由契約となった。

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