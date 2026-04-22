メジャー実績のある長距離砲も、日本では攻守に精彩を欠き低迷。致命的なミスも重なり、わずか5試合で姿を消す結果となった。［1/6ページ］
まさかのミスを犯した大砲
ホアン・フランシスコ
[caption id="attachment_259842" align="alignnone" width="1200"] 巨人時代のホアン・フランシスコ【写真：産経新聞社】[/caption]
・投打：右投左打
・生年月日：1987年6月24日
・経歴：レッズ - ブレーブス - ブルワーズ - ブルージェイズ
・NPB通算成績：5試合出場、打率.167、1打点
強烈なインパクトを残し、わずか1年でチームを去ったのがホアン・フランシスコだ。
ドミニカ共和国出身のフランシスコは、2009年にシンシナティ・レッズでメジャーデビュー。その後、ミルウォーキー・ブルワーズで2桁本塁打を記録するなど、持ち味のパワーを発揮していた。
メジャー通算48発の実績を誇り、長打力不足の解消を狙った読売ジャイアンツは、2015年4月にフランシスコを獲得。デビュー戦で来日初安打と初打点をマークし、早速お立ち台に上がる最高のスタートを切った。
しかし、その後は打撃の状態が上がらず、守備でも不安定さを露呈。5月4日の広島東洋カープ戦では、内野フライをお見合いして落球する「サヨナラインフィールドフライ」という痛恨のミスを犯した。
デビューからわずか5試合で二軍に降格し、打率.167でシーズンを終了。期待された本塁打を1本も放つことができず、同年オフに自由契約となった。
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