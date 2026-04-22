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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から不安定な投球が続き、5回を持たずに降板する場面が目立っている。そこで、佐々木を放出してマイアミ・マーリンズのサンディ・アルカンタラ投手を獲得する案が浮上した。米メディア『ヘビー』のTJ・フレンチ記者が言及した。

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佐々木は昨季、ポストシーズンでは圧倒的な働きを見せたものの、今季は先発として思うような結果を残せておらず、4試合に先発して17回2/3を投じて防御率6.11の成績にとどまっている。この現状を踏まえると、ドジャースがより確実な先発投手を得るために佐々木を放出する選択肢もあり得るだろう。

一方でアルカンタラは今季、35回1/3を投じて防御率3.06、WHIP1.047、奪三振23を記録しており、先発として申し分ない存在だ。2027年に球団オプションが残っていることも、他球団にとって魅力を高める要素と受け止められている。

アルカンタラを獲得するために、佐々木と合わせて放出すべきとされているのが、ライアン・ウォード外野手だ。ウォードはマイナーで2年連続30本以上の本塁打を記録した後にメジャー昇格を果たし、初出場で安打2、打点1を記録した。しかし、層の厚いドジャースでは出場機会を得るのが難しい現状がある。

注目の集まる佐々木の動向についてフレンチ氏は「今季、彼が先発した試合でドジャースは1勝3敗となっており、球団の今季の敗戦数はわずか6に過ぎない。もしアルカンタラを獲得すれば、球界では間違いなく不評を買うだろうが、ドジャースが世論を気にしていないことは明らかだ」と言及した。

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