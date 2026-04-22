













伊東勤、炭谷銀仁朗、森友哉らに続く7人目のドラフト1位捕手（1978年以降、自由枠を含む）として埼玉西武ライオンズに入団した小島大河捕手。捕手経験は高3からと経験こそ浅いが、高校、大学と大舞台を経験しながら成長し、抜群の打撃センスを武器にプロ入りを果たした。これまでの足跡をたどりながら、一軍の舞台で存在感を示す現在地を訊いた。（取材・文：灰原万由）【取材日：4月11日】





プロフィール：小島大河

東海大相模高では3年春のセンバツ優勝に貢献。明治大では東京六大学野球リーグで2度のベストナインに輝き、大学日本代表でもプレーした。2025年ドラフト1位で埼玉西武ライオンズに入団。開幕一軍入りを果たし、存在感を示している。





爪痕を残すドラ1ルーキー捕手











西武のドラフト1位ルーキー・小島大河捕手が、開幕から一軍の舞台にしっかりと足場を築いている。球団の新人捕手では2006年の炭谷銀仁朗以来となる開幕スタメンマスクをつかみ、打ってもプロ初安打、プロ初本塁打を記録した。ここまで18試合に出場し、打率2割4分6厘、2本塁打、4打点、長打率3割7分7厘(4月22日現在)。ルーキーながら攻守の両面で一軍の戦力になりつつある。



打席で目を引くのは、思い切りのよさだ。「しっかり振ることができている」。相手投手に応じた対応も求められる中で、「しっかり自分のスイングができれば」と、自分の形は崩さない。



開幕戦の初打席でも、迷いなくバットを振り抜いた。3月27日の千葉ロッテマリーンズ戦。3回1死で迎えたプロ初打席で、相手先発・毛利海大投手の変化球を捉えると、打球は一、二塁間を破って右前へ。明大時代にバッテリーを組んだ左腕から、12球団のルーキー最速となるプロ初安打を放ち、スコアボードにHランプをともした。



大学時代、紅白戦などで対戦した際には打った記憶がなかっただけに、「もちろん同級生との対決は意識しましたし、プロで打ててよかったというのが一番」と、素直に喜んだ。



本拠地デビュー戦では、さらに鮮烈な一発を放った。3月31日のオリックス・バファローズ戦。1点を追う4回無死一塁で、相手先発・髙島泰都の高め直球を振り抜いた打球は、大きな放物線を描き、右翼ポール際へ吸い込まれた。



プロ初本塁打も、12球団の新人最速で飛び出し、チームにとっても今季第1号。「思い切って振った結果がホームランになって良かったですし、皆様の応援がボールに想いを届けてくれた」。名刺代わりの一発は、本拠地を大きく沸かせた。



4月8日の福岡ソフトバンクホークス戦でも、打撃の勢いは衰えなかった。初回二死、徐若熙の153キロ直球を完璧に捉えた打球は、右中間フェンスを越える先制の2号ソロ。チームで最も早く飛び出した2本目の本塁打に、ベンチも大きく沸いた。



本人は「良いことも悪いこともあんまり引きずるというか、そういうタイプじゃないので、終わったことは切り替えて」と、節目の結果にも必要以上にとらわれない。ただ、「いろんな人からメッセージをもらえたのが一番嬉しかった」と、周囲から届いた祝福には喜びをにじませた。

























「あの期間っていうのは、良い経験だった」











開幕前には足踏みもあった。キャンプ最終日に右太ももの張りを訴え、二軍へ合流。一見すると回り道にも映ったが、ファームで調整を重ねていた炭谷銀仁朗と練習を積んだ時間が、捕手としての引き出しを広げた。



ワンバウンドの止め方やタッチプレーなど、実戦で求められる技術を一つずつ吸収し、「いろんな話を聞けて、たくさん一緒に練習させてもらったので、あの期間っていうのは、自分にとって良い経験だった」。ルーキーイヤーを戦う小島にとって、技術面の学びに加え、プロで生きる感覚を養う期間にもなった。



プロの世界では、プレーだけでなく生活のリズムも含めて順応が求められる。高校、大学までとは違い、143試合のシーズンを戦い抜かなければならない。「毎日試合があるので、そこの生活リズムに慣れるところから始まって、だんだん慣れてきた」。その中で見えてきたのが、結果を出し続ける難しさだった。それでも、小島が自分に求めるものはぶれていない。「その中で結果は出さなきゃいけない」と、強い責任感をにじませる。



期待のルーキーの持ち味は、何といっても勝負強い打撃だ。東海大相模高3年春のセンバツ決勝では、9回裏にサヨナラ打を放って日本一を決めた。「やっぱり勝負がかかった時の方が自分は燃えてくる。スイッチが入るので、そういうマインドがいい方向に繋がっているのかな」。大舞台で結果を残した感覚は、今も打席の根底にある。



明大でも、勝負どころで力を発揮する姿は変わらなかった。2年春に正捕手の座をつかみ、慶大1回戦では2―2の同点で迎えた延長10回1死一、二塁で決勝3ラン。リーグ戦初本塁打が試合を決める一打となり、ベストナインも獲得した。











上級生になってからも、大一番で流れを変える一打を放った。4年春の早大3回戦では、3点を追う9回1死一、三塁で、一発が出れば同点という場面で3ランを放ち、試合を振り出しに戻した。



続く優勝決定戦でも、2点を追う3回2死二、三塁で一時逆転の3ラン。試合には敗れたが、勝負強さは大舞台で際立っていた。通算84安打、打率3割4分9厘、7本塁打、54打点。勝負どころの一打だけでなく、大学4年間を通して結果を積み重ねてきた。



打撃で存在感を示す一方、捕手としての中身も大学時代に磨いた。「配球はもちろん、ピッチャーに合わせた声かけであったり、間の取り方などは大学で意識してやってきた」。試合の流れを読み、投手ごとに呼吸を合わせる感覚は、大学生活の中で培われていった。



3、4年時に選出された大学日本代表では、データの少ない相手と向き合う難しさも経験した。「初めて戦うピッチャー、バッターたちが相手だったので、データがない中でどう戦っていくかという点に関してはものすごく勉強になりました」。日本ではあまり見ない軌道の球やスイングにも触れた経験は、現在の配球面にもつながっている。



学生時代にともに戦った仲間の存在も、プロに入ってからの刺激になっている。開幕戦ではロッテのドラ1・毛利と対戦したが、同じく大学時代にバッテリーを組んでいた日本ハムドラフト1位・大川慈英との一軍での対戦も思い描く。明治出身選手との対決には「やっぱり意識してしまうので、明治対決は自分の中でも楽しみです」と胸を膨らませた。























肌で感じる一軍のレベルの高さ

[caption id="attachment_261166" align="alignnone" width="1016"] 埼玉西武ライオンズの小島大河【写真：編集部】[/caption]











打撃で存在感を示しながら、捕手としては吸収の日々が続いている。「捕球もスローイングもブロッキングも全部が課題です」と言い切った。



中でも力を注いでいるのはスローイングで、中田祥多バッテリーコーチと練習を重ねている。また、一軍の投手陣とバッテリーを組む中でも学びは尽きない。「真っすぐの質や強さは、やっぱり違いますし、いろんな変化球でストライクを取れるので、そのあたりはアマチュアとは違う」。



球威だけではなく、どの球種でもカウントを整え、勝負球につなげていく投球の幅にも、レベルの高さを感じている。「何のボールでもちゃんとカウントが取れて、勝負もできる」と口にするあたりにも、受け手としての実感がにじむ。



さらに、「試合前の準備っていうのもしっかりされているので。マウンドだけじゃなくて、事前の準備とかもやっぱりプロだなと思いました」と学びの視線はグラウンドの外にも向く。



目指す先は明確だ。「まずは1年間一軍で戦い抜きたい。勝負強いところをファンの皆様には見ていただきたいので、勝てるキャッチャーを目指して1年間頑張っていきたいと思います」。



新人王やベストナインにも意欲をみせていて、「数少ないチャンスなんで、この1年目でしっかり狙えるような選手に成長していきたいです」と言い切った。プロ1年目の歩みはまだ始まったばかり、背番号10はここからさらに存在感を高めていく。



（取材・文：灰原万由）

























【動画】小島大河のプロ初本塁打がこちら！



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レオのルーキーが目覚めた



ドラ１ルーキー 小島大河

10打席目でプロ初ホームラン！



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