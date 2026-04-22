大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間6日から、ムーキー・ベッツ内野手が右腹斜筋損傷のため故障者リスト（IL）に入っている。現在は回復やリハビリに努めている状況だが、復帰へ向けた歩みが一歩進んだようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

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同メディアは「ベッツは週末にバットスイングを再開したと、オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者が伝えている。ベッツは4月上旬に負った右腹斜筋の負傷からのリハビリを進める中で、着実に回復している」と言及。

続けて、「デーブ・ロバーツ監督によると、打撃練習の許可が下りる前に、まずはティー打撃やソフトトスへと段階的に進む必要があるという。実際に打撃練習が可能になれば、復帰時期のより具体的な見通しも見えてくるだろう」と記している。

ベッツは怪我の悪化や打撃フォームの乱れなどをケアするため、慎重に調整を行っていることが伝えられている。不在で穴が空いた遊撃も、現時点ではミゲル・ロハス内野手やキム・ヘソン内野手らがうまくカバーしているが、この調子で万全の状態に戻して復帰することはできるだろうか。

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