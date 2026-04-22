西武園ゆうえんちと株式会社西武ライオンズと西武鉄道株式会社は23日、2026年4月29日（水・祝）の昭和の日に「西武グループ昭和100年 SPECIAL PROJECT」の一環として、西武園ゆうえんちを舞台に「西武園エリア一日満喫イベント 西武園ゆうえんち 昭和の日」を開催すると発表した。

昭和をテーマにした「西武園ゆうえんち」と、昭和に輝かしい歴史を築いた「西武ライオンズ」が連携し、一日を通して野球とゆうえんちの魅力を満喫できる特別な体験を提供。

「西武園エリア一日満喫イベント 西武園ゆうえんち 昭和の日」の主なコンテンツとして、西武ライオンズの黄金期を支えた辻󠄀発彦元監督を招いたトークショーや西武線を彩るダンスプロジェクト「エミダン！！」によるパフォーマンスなど、多岐にわたるイベントを予定している。

また、園内では「『合言葉はライオンズ‼』ラリー」や「ライオンズ縁日」、過去のライオンズニュースを展示した路面電車などの企画を用意。当日は、ユニフォームを着用した来場者への特典や、ベルーナドームでの当日券を持っている方の優待もある。

またイベントに合わせて乗車ポイントキャンペーンも実施。エントリー後、スマイルリンク登録済みPASMOでイベント当日に西武園ゆうえんち駅を降車した方に、SEIBU Smile POINTを50ポイント進呈。さらに西武球場前駅も降車した方には追加でSEIBU Smile POINTを50ポイント進呈する。