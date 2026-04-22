大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手に対し、球団が新たな起用プランを検討している可能性が浮上した。二刀流としてチームを支える大谷だが、シーズンを健康な状態で乗り切るため、登板時の扱いに変化が加えられるかもしれない。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。

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大谷は今季、2021年以来初めて指名打者（DH）の役割を担わず、投手としてのみ起用された試合で圧倒的な投球を見せた。その登板では6回を投じて失点1、さらに奪三振10を記録しており、この起用が機能したと見られている。

ドジャースが大谷を休ませたのは予防措置にすぎなかったものの、この日の登板によって今季は投手と打者をあえて切り分ける試合が出てくるかもしれないという見方が強まった。

特にシーズン中盤や夏場の厳しい時期には、数試合だけでも投手専任として起用することは決して悪い考えではないと受け止められているようだ。大谷の負担を軽減しつつ、その投球能力を最大限に引き出す形として、ドジャースが今後どのような判断を下すのかに注目が集まっている。

様々な意見があがっている大谷の起用について、スリバン氏は「彼はフルタイムの先発投手として復帰している。DHとしての出場を見送ることは、彼の健康を維持するには最善の策かもしれない」と言及した。

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