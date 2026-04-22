大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、球団史上初となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指している。その第一関門としてまずは地区優勝を果たしたいところだが、米メディア『ニューズウィーク』は、アリゾナ・ダイヤモンドバックスが立ちはだかる可能性について言及している。

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ナショナルリーグ西地区は日本時間22日終了時点で、ドジャースとサンディエゴ・パドレスが同率1位、ダイヤモンドバックスが3位（首位と3ゲーム差）、サンフランシスコ・ジャイアンツが4位（同6ゲーム差）、コロラド・ロッキーズが5位（同7.5ゲーム差）という状況。上位3チームは混戦模様となっている。

同メディアは「10月にサプライズを起こす可能性があるダークホース」として3チームをピックアップ。その内の一つがダイヤモンドバックスで、「投手陣に安定感さえ出てくれば、ドジャースにとって最大の対抗馬になる可能性がある。もしコービン・バーンズ投手が7月に復調してエース級の状態に近づき、さらにトレード期限までにもう一人の大物投手を補強できれば、WSのダークホースとなっても不思議ではない」と指摘している。

ドジャースの対抗馬としてはパドレス、ジャイアンツのどちらかが挙げられることが多いが、ダイヤモンドバックスの動向も注意深くマークしておくべきなのかもしれない。

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