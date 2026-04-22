● ダイヤモンドバックス 5 － 11 ホワイトソックス ○

＜現地時間4月21日 チェイス・フィールド＞

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が21日（日本時間22日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」でフル出場。リーグ2位タイの9号ソロを含む3安打1打点の大活躍でチームを連勝に導いた。

無死一塁だった初回の第1打席はラッキーな内野安打で4試合連続安打をマーク。相手の先発右腕・ケリーのチェンジアップを弾き返したゴロは三塁・アレナドに捕球されるも、グラブ内のポケットにボールが挟まってしまい、ゴールドグラブ賞10度受賞の名手はどこにも投げることができなかった。そのあと、4番・モンゴメリーの先制2点適時二塁打で生還。得点も4試合連続となった。

2回の第2打席は一死無走者で再びケリーと対峙。2ボール1ストライク後の低めチェンジアップを完璧に捉えた打球は、速度113マイル（約182キロ）、飛距離426フィート（約130メートル）、角度30度で右翼席中段に着弾。村上は悠然とスタンドインを見届けたあと、ゆっくりと一塁へ歩を進めた。

これで17日（同18日）のアスレチックス戦から渡米後初となる4試合連続本塁打をマーク。9本塁打はヤンキースの主砲・ジャッジと並ぶア・リーグ2位で、10本塁打で同1位のアストロズ・アルバレスに1本差に迫った。

無死一塁だった4回の第3打席は四球を選び、イニング先頭だった6回の第4打席は遊撃への内野安打で出塁。同じく先頭だった8回の第5打席は初球のストライク判定に対しABSチャレンジ（自動ボール・ストライク判定システム）を要求する仕草を見せたが、これが認められずフルカウント後のスライダーに詰まらされ右飛に倒れた。

9回の第6打席は11－2と大量リードだったため、捕手登録のマキャンと対戦。超スローボールを右翼ポール際へ立て続けに運び観衆を沸かせたが、いずれも大ファウルとなり最後は飛距離394フィート（約120メートル）の中飛に倒れた。

この日は5打数3安打1打点、1四球2得点の打撃内容で計4出塁。打率は.234ながら、OPSはリーグ4位の.978（出塁率.394＋長打率.584）まで上昇した。

ホワイトソックス打線は初回に4点を先取すると、2回は村上の9号ソロのあと、3番・バルガスが4号ソロ、4番・モンゴメリーは6号ソロと、村上からの3者連続アーチで3点を追加。打線が14安打11得点と爆発し2連勝となった。