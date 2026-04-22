ジュビロ磐田は22日、志垣良監督との契約を解除したことを発表した。なお、後任には三浦文丈コーチが就任し、本日より指揮を執ることも明らかになっている。

現在45歳の志垣監督は名古屋グランパス、アビスパ福岡、ジェフユナイテッド千葉といった国内クラブだけでなく、イングランド、シンガポール、タイなど海外での指導歴も豊富で、磐田では2014シーズンにテクニカルスタッフを、2015シーズンからの2年間はユースのコーチを務め、その後はヴァンラーレ八戸やFC大阪の監督も歴任。2024シーズンからはレノファ山口FCの監督を務めていたが、昨年6月に契約解除が発表。同9月からは磐田のコーチを務め、今季から監督に就任していた。

明治安田J2・J3百年構想リーグでは地域リーグラウンド第11節終了時点で2勝、PK戦3勝、PK戦1敗、5敗の勝ち点「13」を獲得。EAST-Bでは7位となっていたが、18日の第11節ではRB大宮アルディージャに2－1で逆転勝利を収めるなど、直近3試合は無敗となっていた。

そんななか、契約解除となった志垣監督は磐田のクラブ公式サイトで以下のようにコメントを発表している。

「この度、ジュビロ磐田の監督を辞任する事を決断いたしました。短期間ではありましたが、自分の標榜するサッカーとはかけ離れた内容、そして結果となってしまった事に責任を感じています」

「どんな状況でも、日頃よりクラブを支えてくださるファン・サポーターの皆さま、パートナー企業の皆さま、各自治体や協力企業の皆さまには心より感謝申し上げます。また、短い間でしたが、一緒に戦ってくれた選手、クラブスタッフには感謝の気持ちで一杯です。2026－2027年シーズンのチームの躍動とJ1復帰を心よりお祈り申し上げます。本当にありがとうございました」