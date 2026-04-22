ラ・リーガ第33節が21日に行われ、レアル・マドリードとアラベスが対戦した。

首位のバルセロナと9ポイント差で2位のレアル・マドリードは、降格圏一歩手前の17位に位置するアラベスとの一戦に臨んだ。チャンピオンズリーグ（CL）の準々決勝でバイエルンに敗れ、CL敗退となった直後のホームゲームでは先発3人を変更。オーレリアン・チュアメニらがスタメンに復帰した。

立ち上がりは少しバタバタした入りとなり、9分にはトニ・マルティネスに枠の左を捉えた際どいシュートを打たれるが、これはGKアンドリー・ルニンの好守で凌ぐ。

時間の経過とともにボールの主導権を完全に握ったレアルだが、相手のコンパクトな守備を前になかなか決定機まで持ち込めない。

それでも、前半半ば過ぎにはエースの積極性が待望のゴールをもたらす。30分、相手陣内中央でアルダ・ギュレルが粘ってつないだボールをボックス手前左で受けたキリアン・エンバペが反転から強引に右足を振ると、相手DFの足に当たってコースが変わったボールがゴール左下隅に突き刺さった。

この先制点によって勢いづくホームチームは直後にもエンバペ、ヴィニシウス・ジュニオールが決定的なシュートで相手GKにファインセーブを強いる。以降は相手陣でハーフコートゲームを継続していく。

だが、前半終了間際にはジュード・ベリンガムのクロスに反応して見事なボレーシュートを放ったエデル・ミリトンがヒザを負傷。プレー続行不可能となり、アントニオ・リュディガーがスクランブル投入される。これで少し嫌な空気が漂ったが、ハーフタイム直前のトニ・マルティネスの右足シュートが左ポストを叩いたシュートはGKルニンが冷静にリカバーして事なきを得た。

1点リードで試合を折り返したレアルは立ち上がりに追加点を奪取。50分、カウンターからフェデリコ・バルベルデが中央を持ち上がって左のヴィニシウスに渡すと、ヴィニシウスはカットインから鋭い右足シュートをゴール左下隅に突き刺すゴラッソを決めた。

これで勝負を決めたホームチームは57分にベリンガム、ギュレルを下げてブライム・ディアス、フランコ・マスタントゥオーノを同時投入。さらに、63分にはチュアメニとトレント・アレクサンダー・アーノルドに代えてエドアルド・カマヴィンガ、ダニエル・カルバハルをピッチに送り込んだ。

以降は途中出場の選手が積極的にゴールを目指した一方、チーム自体は省エネモードで時計を進めていく。

なかなかトドメの3点目を奪えずにいると、後半終盤は相手の攻勢を受ける展開に。82分のビクトル・パラダのヘディングシュートは左ポストを叩いて事なきを得たが、後半アディショナルタイムにはアンデル・ゲバラのシュートをゴール前のトニ・マルティネスにワンタッチでコースを変えられて失点。最後の緩みでクリーンシートを逃した。

そして、締まらない終わり方もあって公式戦5戦ぶり勝利もブーイングを浴びる形で試合を終えたレアルは、首位のバルセロナとの暫定ポイント差を「6」としている。

【スコア】

レアル・マドリード 2－1 アラベス

【得点者】

1－0 30分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

2－0 50分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

2－1 90分＋3 トニ・マルティネス（アラベス）

【ゴール動画】エンバペ＆ヴィニシウスのミドル弾



