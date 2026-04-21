日本ハムが3-1で楽天に勝利

先発投手：日本ハムは達　孝太が7回1失点の好投（2安打7奪三振）、楽天の荘司　康誠は7回3失点で敗戦投手 得点経過： 3回裏：日本ハムが1点を追加 4回表：楽天が1点を追加 4回裏：日本ハムが2点を追加 注目選手：日本ハムの奈良間　大己が2得点の活躍、楽天の浅村　栄斗が1本塁打の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 19 14 5 0 .737 -
2 阪神 20 14 6 0 .700 0
3 巨人 19 10 9 0 .526 4
4 DeNA 18 8 10 0 .444 5
5 広島 17 6 11 0 .353 7
6 中日 19 4 15 0 .211 10

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 20 12 8 0 .600 -
1 オリックス 20 12 8 0 .600 -
3 楽天 20 11 8 1 .579 0
4 日本ハム 20 9 11 0 .450 3
5 西武 21 8 12 1 .400 4
6 ロッテ 21 8 13 0 .381 4