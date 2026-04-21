ヤクルト広島、序盤は0封の投手戦

ヤクルトと広島は、3回を終えて互いに得点を奪えず0対0。両チームとも序盤を無失点で凌ぎ、緊迫した投手戦を繰り広げている。中盤へ向けて、どちらが先に均衡を破るか注目が集まる。

※本記事はAIを活用して作成されています。内容に問題がある場合は、こちらまでご連絡ください。

「ヤクルトスワローズ」のニュースまとめ

「広島カープ」のニュースまとめ