大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースに、将来的な村上宗隆内野手の獲得の可能性が浮上しているようだ。すでに大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手らの日本人スターを擁する球団だが、今度は次世代の長距離砲にも熱視線を送るシナリオが注目を集めている。韓国メディア『チョスン・ビズ』が報じた。

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シカゴ・ホワイトソックスに所属する村上は2028年にフリーエージェント（FA）となる見通しであり、そのタイミングでドジャースが獲得に動く可能性がある。ドジャースは豊富な資金力を背景にスター選手を補強してきた球団であり、大谷加入後はその傾向がさらに強まったという。

村上は今季のメジャーデビュー直後から強烈な印象を残した。開幕から3試合連続で本塁打を放ち、その後も2度目の3試合連発を見せるなど長打力を発揮している。

もともとドジャースも村上の獲得に関心を示していたものの、メジャーの球速や変化球に対応できるかどうかに疑問があり、高い三振率が懸念材料だったという。その結果、村上は2年総額3400万ドル（約54億円）の契約でホワイトソックス入りしたが、評価を覆しつつあるようだ。

注目の集まるドジャースと村上の動向について、同メディアは「今後2年間、メジャーリーグで安定した成績を維持できれば、FA市場での彼の価値は急騰するだろう。そしてその中心には、相変わらずドジャースがいる。ドジャースは彼の獲得を見送ったが、2028年は事情が異なる。彼らは再び日本の怪物を迎え入れる準備を進めている」と言及した。

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