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不安定な投球が続いていたロサンゼルス・ドジャースのエドウィン・ディアス投手が、負傷離脱することになった。球団は関節内の遊離体を除去する手術を行うと発表しており、今後数ヶ月にわたって戦列を離れる見通しとなった。米メディア『ボール・エクスクルーシブズ』が報じている。

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ディアスは今季を通じて速球の球速低下が見られており、その影響もあって状態の悪化が懸念されていた。今回の手術では肘のクリーニングが行われる予定で、復帰まで最大3ヶ月を要すると伝えられている。

ディアスは今オフにニューヨーク・メッツからドジャースへ加入し、3年総額6900万ドル（約109.6億円）の契約を結んでいた。新天地で大きな期待を背負っていたが、直近2試合の登板内容は不安を感じさせるものだった。

今季の防御率は10.50に達しており、ドジャースにとっても看過できない状況となっていた。ディアスの負傷者リスト（IL）入りを受け、左腕のジェイク・イーダー投手を昇格させるという。

衝撃のディアスの離脱について同メディアは「彼は手術を受け、その回復のために今後数ヶ月間、戦線離脱することになる」と言及した。

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