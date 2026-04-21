鎌倉駅から徒歩4分ほど。実は小町に、ひっそりとオープンした、まさに隠れ家的なカフェ「cafe mysig（ミューシグ）」があるんです。

さっそくお店を訪れてきましたので、その様子をレポートいたします！

まさに隠れ家！看板を目印に

鎌倉郵便局とスルガ銀行の間の道を進むと、左手に大きな駐車場があります。その奥に、ひっそりとカフェが佇んでいます。入り口は脇の小道側からも駐車場側からも入ることができ、どちらからでもアクセス可能です。

看板や、目を引く黄色い暖簾を目印に訪れてみてくださいね。

地域にひらかれたカフェが生まれるまで

もともとこちらはギャラリーとして営業していましたが、近隣にゆっくり過ごせるお店が少ないといった背景もあり、来店される方や、オーナーが長年開いている北欧手織り教室の生徒さんから「ゆっくり過ごせる場所があれば」という声が寄せられていたそうです。

そうした声を受け、「地域の方の交流の場になれば」という考えから、カフェとしてオープンすることになりました。

ギャラリーを訪れたあと、そのまま作家さんと交流したり、ゆっくりと休んだりできるのは嬉しいですよね。

そして、その想いを受け継ぎ、お店を任されているのはオーナーの娘さんであるトモコさん。パン屋での勤務や、麹の発酵に10年近く携わるなど、さまざまな経験を積んできた店主です。

もともと発酵が好きで、麹を使ったお店をやってみたいという気持ちもあったそう。そんな中、オーナーからカフェ開店の話があり、引き受けることになったのだとか。

そのためメニューには、甘酒を使ったスイーツなど、発酵食品を取り入れたものも並びます。

日常にそっと寄り添う、居心地の良い空間

「mysig（ミューシグ）」は“居心地が良い”という意味を持ち、「この空間で、それぞれが自分なりに心地よく過ごしてほしい」という想いが込められています。

その名の通り、鎌倉駅近くにありながらも、大通りの喧騒とは少し離れた落ち着いた空間が広がり、まるで自宅のような温かみのある店内です。

また、不定期でギャラリーとして展示即売会などのPOPUPも開催予定とのこと。取材時も展示会が近かったため、店内には素敵な作品が飾られていました。

カフェの隣にある北欧雑貨や手織り作品のお店「shop TOMTE（トムテ）」の作品も店内に飾られており、コースターとして使用されているものもあります。

手のぬくもりが伝わる作品が多く、その点でもより温かみを感じられます。気になる作品に出合えた方は、ぜひ隣のショップにも立ち寄ってみてくださいね。

ひとつひとつに想いが込められたメニュー

こちらの一押しであり、すでにファンも多いというのが「あんぱん」。前日から仕込み、朝に焼き上げる焼きたての一品です。

ドリンクの種類も豊富で、コーヒーは深煎りをメインにラインナップ。ブレンドも店主自ら手がけており、注文を受けてから一杯ずつ丁寧に淹れてくれます。

アイスコーヒーも専用にブレンドされており、作り置きはせず、こちらも注文後に丁寧に抽出。

エスプレッソベースのドリンクも充実しており、少し珍しいメニューも楽しめます。

また、10:00～15:00にはモーニングランチとして、お得にサンドイッチのセットを注文することができますよ。

フードはコーヒーに合うものを中心にセレクトされているため、相性の良い組み合わせが揃っています。

焼きたてのあんぱんとコーヒーを味わう

この日にいただいたのは、Mysigブレンドクラシック（680円・税込）と、あんぱん（380円・税込）。

グラスフェッドバター（牧草のみで育った牛のミルクから作られたバター）と希少な国産小麦を使用した生地に、粒あんとこしあんを絶妙に配合したあんこをたっぷり詰めた特製あんぱんです。

小ぶりで食べやすいサイズながら、中にはあんがしっかり詰まっており、満足感のある一品。

深煎りコーヒーのほろ苦さとあんぱんの甘さが絶妙に合い、バランスの良い味わいです。

少し甘いものが欲しい時にもぴったり。テイクアウトも可能なので、散策の合間に立ち寄るのもおすすめです。

なお、あんぱんは毎朝焼き上げており、日によっては早めに完売することもあるそう。気になる方は早めの時間帯の来店がおすすめです。

日常にも、旅の途中にも寄り添う一軒

カフェでありながら、時にはギャラリーになったり、サロンコンサートが開かれたりと、さまざまな表情を見せてくれるお店。そんな点も魅力のひとつです。

妙本寺へ向かう道中、本覚寺の目の前に位置し、鎌倉駅近くでありながらも、落ち着いた時間を過ごせる空間が広がっています。

地域の方がふらっと立ち寄り、日常の中でほっと一息つける場所でありながら、鎌倉を訪れた方も気軽に足を運べる、やさしく開かれたカフェ。

朝9:00から営業しているため、早い時間帯にも訪れやすいのが嬉しいポイント。テラス席はワンちゃん連れもOKとのことなので、散歩の途中にも立ち寄りやすいですよ。

ぜひ一度、足を運んでみてくださいね。

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