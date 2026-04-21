資産運用で「安定」を重視するなら、固定金利型の個人向け国債が選択肢となります。購入時に決まった金利が満期まで変わらないため、将来の収益が読みやすいのが特徴です。初心者でも安心して始められるポイントを解説します。

個人向け国債の固定金利型は、購入した時点で決まった金利が満期まで変わらないのが特徴です。3年物（固定3年）と5年物（固定5年）があり、「最初に決まった利息がそのまま続く」と考えると分かりやすいでしょう。元本と利息は国が保証しているため、安全性が高く、預金に近い感覚で使える金融商品です。

◆安定運用したいなら！個人向け国債・固定金利型のメリットって？

個人向け国債・固定3年と固定5年のポジティブな商品性として、将来の金利がどう動いても、あらかじめ決まった利回りで運用できる点が挙げられます。特に、今後金利が下がる局面では、最初に決めた金利のまま運用できるため有利になります。

また、満期まで持てば確実に元本と利息が受け取れるため、投資に慣れていない人でも安心して保有できます。3年や5年と期間も比較的短いため、「数年後に使う予定のお金」を置いておく場所としても適しています。

一方、金利が上がった場合に対応できないといった商品性もあります。市場金利が上昇しても、自分が持っている国債の金利は変わらないため、新しく出てくる高い金利の商品に比べて見劣りする可能性があります。また、途中で解約することはできますが、直前2回分の利子が差し引かれるため、短期間での売買には向いていません。

さらに、物価が上がるとお金の価値が下がるため、実質的な利回りが低くなる可能性もあります。

今後の市場を考えるうえでは、「金利がどう動くか」がポイントになります。景気が弱くなったり、金融緩和が続いたりする局面では金利は下がりやすく、その場合は固定金利型のメリットが活きます。

一方、ここ数年のようなインフレが進み、金利が上がるような環境では不利になります。こうした特徴を踏まえ、「これ以上、金利は大きく上がらない」と考える場合や、とにかく安定性を重視したい場合に向いている商品といえるでしょう。

◇個人向け国債の固定金利型の商品情報

・満期：固定3年（3年満期）、固定5年（5年満期）

・金利：固定金利（発行時に決定し満期まで変わらない）

・購入単位：1万円から（1万円単位）

・発行：毎月発行（発行日は毎月15日前後）

・中途換金の要件：発行から1年経過後に可能（ただし直前2回分の各利子（税引前）相当額×0.79685が差し引かれる）

文：田代 昌之（金融文筆家）

新光証券（現みずほ証券）やシティバンクなどを経て金融情報会社に入社。アナリスト業務やコンプライアンス業務、グループの暗号資産交換業者や証券会社の取締役に従事し、2024年よりフリー。ラジオNIKKEIでパーソナリティを務めている。

文＝田代 昌之（金融文筆家）