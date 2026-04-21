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2026.04.21 18:00 ZOZOマリンスタジアム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 0 0 0 0 0 0
ロッテ 0 0 0 0 4 0
  • OUT

    1番 藤原 恭大 ライトツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    1番 宗 佑磨 セカンドフライ 3アウト

  • OUT

    9番 横山 聖哉 空振り三振 2アウト

  • OUT

    8番 若月 健矢 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    9番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 3アウト

  • OUT

    8番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    7番 友杉 篤輝 ライトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    6番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト

  • OUT

    5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 Ｂ・シーモア 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    6番 中川 圭太 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 森 友哉 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 山本 大斗 センターフライ 3アウト

  • OUT

    3番 石川 慎吾 ライトフライ 2アウト ランナー：2塁

  • OUT

    2番 西川 史礁 空振り三振 1アウト

  • OUT

    1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    2番 渡部 遼人 センターフライ 1アウト

  • OUT

    1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁

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