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1番 藤原 恭大 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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1番 宗 佑磨 セカンドフライ 3アウト
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9番 横山 聖哉 空振り三振 2アウト
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8番 若月 健矢 セカンドゴロ 1アウト
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9番 小川 龍成 ピッチャーゴロ 3アウト
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8番 松川 虎生 レフトヒット ランナー：1、2塁
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7番 友杉 篤輝 ライトヒット ランナー：1塁
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6番 Ｎ・ソト 空振り三振 2アウト
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5番 寺地 隆成 レフトフライ 1アウト
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7番 Ｂ・シーモア 見逃し三振 3アウト
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6番 中川 圭太 ライトフライ 2アウト
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5番 森 友哉 空振り三振 1アウト
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4番 山本 大斗 センターフライ 3アウト
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3番 石川 慎吾 ライトフライ 2アウト ランナー：2塁
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2番 西川 史礁 空振り三振 1アウト
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1番 藤原 恭大 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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3番 西川 龍馬 レフトフライ 2アウト
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2番 渡部 遼人 センターフライ 1アウト
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1番 宗 佑磨 フォアボール ランナー：1塁
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