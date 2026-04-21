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2026.04.21 18:00 ベルーナドーム
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
ソフトバンク 0 4 0 4 5 0
西武西 6 0 6 6 0
  • OUT

    6番 今宮 健太 空振り三振 3アウト

  • OUT

    5番 山川 穂高 ショートゴロ 2アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト

  • OUT

    2番 源田 壮亮 サードゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 山村 崇嘉 ファーストゴロ 1アウト

  • OUT

    投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 大竹 風雅

  • OUT

    3番 牧原 大成 ファーストゴロ 3アウト

  • OUT

    ソ4-6西

    2番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-6 西 ランナー：1、2塁

  • OUT

    1番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    隅田 知一郎 がワイルドピッチ ランナー：3塁

  • OUT

    ソ3-6西

    隅田 知一郎 がワイルドピッチ ソフトバンク得点！ ソ 3-6 西 ランナー：2塁

  • OUT

    9番 柳町 達 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    8番 谷川原 健太 ライトヒット ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 栗原 陵矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁

  • OUT

    ソ2-6西

    6番 今宮 健太 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-6 西

  • OUT

    5番 山川 穂高 センターフライ 1アウト

  • OUT

    4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    守備交代：レフト 代走 山村 崇嘉 に代わって 8番 長谷川 信哉

  • OUT

    守備交代：サード 平沢 大河 に代わって 1番 山村 崇嘉

  • OUT

    守備交代：ファースト 長谷川 信哉 に代わって 6番 平沢 大河

  • OUT

    1塁ランナー滝澤 夏央 盗塁失敗 3アウト

  • OUT

    ソ0-6西

    9番 滝澤 夏央 センターヒット 西武得点！ ソ 0-6 西 ランナー：1塁

  • OUT

    1塁ランナー長谷川 信哉 盗塁成功 ランナー：2、3塁

  • OUT

    ソ0-4西

    8番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ ソ 0-4 西 ランナー：1、3塁

  • OUT

    7番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    ソ0-3西

    6番 平沢 大河 ライトツーベースヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：2塁

  • OUT

    ソ0-2西

    5番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 西武得点！ ソ 0-2 西 2アウト ランナー：3塁

  • OUT

    4番 林 安可 レフトヒット ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    ソ0-1西

    3番 渡部 聖弥 ライトヒット 西武得点！ ソ 0-1 西 ランナー：1、2塁

  • OUT

    2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、3塁

  • OUT

    代走：3塁ランナー 桑原 将志 に代わって 1番 山村 崇嘉

  • OUT

    1番 桑原 将志 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁

  • OUT

    3番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 近藤 健介 センターフライ 2アウト

  • OUT

    1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト

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