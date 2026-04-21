西武 vs ソフトバンク 2026年4月21日のプロ野球速報







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1 2 3 4 5 6 7 8 9 計 H E ソフトバンク ソ 0 4 0 4 5 0 西武 西 6 0 6 6 0 3回表 ソフトバンクの攻撃 OUT 6番 今宮 健太 空振り三振 3アウト

OUT 5番 山川 穂高 ショートゴロ 2アウト

OUT 4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト 2回裏 西武の攻撃 OUT 3番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト

OUT 2番 源田 壮亮 サードゴロ 2アウト

OUT 1番 山村 崇嘉 ファーストゴロ 1アウト

OUT 投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 大竹 風雅 2回表 ソフトバンクの攻撃 OUT 3番 牧原 大成 ファーストゴロ 3アウト

OUT ソ4-6西 2番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-6 西 ランナー：1、2塁

OUT 1番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、3塁

OUT 隅田 知一郎 がワイルドピッチ ランナー：3塁

OUT ソ3-6西 隅田 知一郎 がワイルドピッチ ソフトバンク得点！ ソ 3-6 西 ランナー：2塁

OUT 9番 柳町 達 見逃し三振 2アウト

OUT 8番 谷川原 健太 ライトヒット ランナー：1、3塁

OUT 7番 栗原 陵矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁

OUT ソ2-6西 6番 今宮 健太 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-6 西

OUT 5番 山川 穂高 センターフライ 1アウト

OUT 4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁

OUT 守備交代：レフト 代走 山村 崇嘉 に代わって 8番 長谷川 信哉

OUT 守備交代：サード 平沢 大河 に代わって 1番 山村 崇嘉

OUT 守備交代：ファースト 長谷川 信哉 に代わって 6番 平沢 大河 1回裏 西武の攻撃 OUT 1塁ランナー滝澤 夏央 盗塁失敗 3アウト

OUT ソ0-6西 9番 滝澤 夏央 センターヒット 西武得点！ ソ 0-6 西 ランナー：1塁

OUT 1塁ランナー長谷川 信哉 盗塁成功 ランナー：2、3塁

OUT ソ0-4西 8番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ ソ 0-4 西 ランナー：1、3塁

OUT 7番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁

OUT ソ0-3西 6番 平沢 大河 ライトツーベースヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：2塁

OUT ソ0-2西 5番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 西武得点！ ソ 0-2 西 2アウト ランナー：3塁

OUT 4番 林 安可 レフトヒット ランナー：1、2、3塁

OUT ソ0-1西 3番 渡部 聖弥 ライトヒット 西武得点！ ソ 0-1 西 ランナー：1、2塁

OUT 2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、3塁

OUT 代走：3塁ランナー 桑原 将志 に代わって 1番 山村 崇嘉

OUT 1番 桑原 将志 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁 1回表 ソフトバンクの攻撃 OUT 3番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト

OUT 2番 近藤 健介 センターフライ 2アウト

OUT 1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト (c) 2026 Japan Baseball Data Inc.







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※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。