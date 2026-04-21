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6番 今宮 健太 空振り三振 3アウト
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5番 山川 穂高 ショートゴロ 2アウト
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4番 柳田 悠岐 空振り三振 1アウト
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3番 渡部 聖弥 見逃し三振 3アウト
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2番 源田 壮亮 サードゴロ 2アウト
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1番 山村 崇嘉 ファーストゴロ 1アウト
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投手交代：ピッチャー Ｃ・スチュワート・ジュニア に代わって 10番 大竹 風雅
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3番 牧原 大成 ファーストゴロ 3アウト
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ソ4-6西
2番 近藤 健介 センターヒット ソフトバンク得点！ ソ 4-6 西 ランナー：1、2塁
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1番 周東 佑京 フォアボール ランナー：1、3塁
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隅田 知一郎 がワイルドピッチ ランナー：3塁
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ソ3-6西
隅田 知一郎 がワイルドピッチ ソフトバンク得点！ ソ 3-6 西 ランナー：2塁
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9番 柳町 達 見逃し三振 2アウト
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8番 谷川原 健太 ライトヒット ランナー：1、3塁
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7番 栗原 陵矢 センターツーベースヒット ランナー：2塁
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ソ2-6西
6番 今宮 健太 レフトホームラン ソフトバンク得点！ ソ 2-6 西
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5番 山川 穂高 センターフライ 1アウト
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4番 柳田 悠岐 センターヒット ランナー：1塁
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守備交代：レフト 代走 山村 崇嘉 に代わって 8番 長谷川 信哉
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守備交代：サード 平沢 大河 に代わって 1番 山村 崇嘉
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守備交代：ファースト 長谷川 信哉 に代わって 6番 平沢 大河
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1塁ランナー滝澤 夏央 盗塁失敗 3アウト
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ソ0-6西
9番 滝澤 夏央 センターヒット 西武得点！ ソ 0-6 西 ランナー：1塁
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1塁ランナー長谷川 信哉 盗塁成功 ランナー：2、3塁
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ソ0-4西
8番 長谷川 信哉 センターヒット 西武得点！ ソ 0-4 西 ランナー：1、3塁
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7番 西川 愛也 フォアボール ランナー：1、2塁
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ソ0-3西
6番 平沢 大河 ライトツーベースヒット 西武得点！ ソ 0-3 西 ランナー：2塁
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ソ0-2西
5番 小島 大河 セカンドダブルプレイ 西武得点！ ソ 0-2 西 2アウト ランナー：3塁
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4番 林 安可 レフトヒット ランナー：1、2、3塁
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ソ0-1西
3番 渡部 聖弥 ライトヒット 西武得点！ ソ 0-1 西 ランナー：1、2塁
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2番 源田 壮亮 フォアボール ランナー：1、3塁
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代走：3塁ランナー 桑原 将志 に代わって 1番 山村 崇嘉
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1番 桑原 将志 レフトスリーベースヒット ランナー：3塁
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3番 牧原 大成 セカンドゴロ 3アウト
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2番 近藤 健介 センターフライ 2アウト
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1番 周東 佑京 空振り三振 1アウト
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