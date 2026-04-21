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OUT
5番 万波 中正 ライトフライ 3アウト
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OUT
4番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト
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楽0-1日
3番 Ｆ・レイエス レフトヒット 日本ハム得点！ 楽 0-1 日 ランナー：1、2、3塁
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2番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁
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OUT
1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1、2塁
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OUT
9番 奈良間 大己 センターヒット ランナー：1塁
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OUT
8番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト
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OUT
2番 小深田 大翔 ライトフライ 3アウト
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OUT
1番 中島 大輔 ファーストゴロ 2アウト
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9番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 1アウト
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7番 Ａ・マルティネス セカンドゴロ 3アウト
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OUT
6番 淺間 大基 見逃し三振 2アウト
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5番 万波 中正 空振り三振 1アウト
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8番 太田 光 センターフライ 3アウト
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7番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2塁
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6番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト
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5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁
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4番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト
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4番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト
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3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1塁
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2番 清宮 幸太郎 ショートフライ 2アウト
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1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト
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3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト
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2番 小深田 大翔 ピッチャーゴロ 2アウト
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1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト
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