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2026.04.21 18:00 エスコンフィールドＨＯＫＫＡＩＤＯ
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
楽天 0 0 0 0 0 1 0
日本ハム 0 0 1 1 4 0

  • OUT

    5番 万波 中正 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 空振り三振 2アウト

  • OUT

    楽0-1日

    3番 Ｆ・レイエス レフトヒット 日本ハム得点！ 楽 0-1 日 ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 デッドボール ランナー：1、2、3塁

  • OUT

    1番 水野 達稀 センターヒット ランナー：1、2塁

  • OUT

    9番 奈良間 大己 センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    8番 田宮 裕涼 空振り三振 1アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 ライトフライ 3アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 ファーストゴロ 2アウト

  • OUT

    9番 小郷 裕哉 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    7番 Ａ・マルティネス セカンドゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 淺間 大基 見逃し三振 2アウト

  • OUT

    5番 万波 中正 空振り三振 1アウト

  • OUT

    8番 太田 光 センターフライ 3アウト

  • OUT

    7番 YG安田 フォアボール ランナー：1、2塁

  • OUT

    6番 黒川 史陽 レフトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 村林 一輝 レフトヒット ランナー：1塁

  • OUT

    4番 浅村 栄斗 空振り三振 1アウト

  • OUT

    4番 郡司 裕也 サードゴロ 3アウト

  • OUT

    3番 Ｆ・レイエス センターヒット ランナー：1塁

  • OUT

    2番 清宮 幸太郎 ショートフライ 2アウト

  • OUT

    1番 水野 達稀 空振り三振 1アウト

  • OUT

    3番 辰己 涼介 空振り三振 3アウト

  • OUT

    2番 小深田 大翔 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 中島 大輔 空振り三振 1アウト

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