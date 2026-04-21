「手動で更新」を押すと最新の試合速報が表示されます
※通信環境やお使いのブラウザにより、データが正常に表示されない場合がございます。予めご了承ください
-
OUT
4番 坂倉 将吾 フォアボール ランナー：1、2塁
-
OUT
3番 小園 海斗 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
2番 勝田 成 サードゴロ 1アウト
-
OUT
5番 岩田 幸宏 ライトフライ 3アウト
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ ピッチャーゴロ 2アウト
-
OUT
3番 古賀 優大 レフトフライ 1アウト
-
OUT
1番 平川 蓮 ライトフライ 3アウト
-
OUT
9番 森下 暢仁 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
8番 持丸 泰輝 ファーストゴロ 1アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ 空振り三振 3アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
9番 並木 秀尊 センターフライ 1アウト
-
OUT
7番 佐々木 泰 見逃し三振 3アウト
-
OUT
6番 野間 峻祥 センターヒット ランナー：1塁
-
OUT
5番 秋山 翔吾 空振り三振 2アウト
-
OUT
4番 坂倉 将吾 空振り三振 1アウト
-
OUT
8番 吉村 貢司郎 見逃し三振 3アウト
-
OUT
7番 武岡 龍世 敬遠 ランナー：1、2塁
-
OUT
6番 赤羽 由紘 サードライナー 2アウト
-
OUT
5番 岩田 幸宏 レフトツーベースヒット ランナー：2塁
-
OUT
4番 Ｊ・オスナ セカンドゴロ 1アウト
-
OUT
3番 小園 海斗 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 勝田 成 セカンドゴロ 2アウト
-
OUT
1番 平川 蓮 空振り三振 1アウト
-
OUT
3番 古賀 優大 ライトフライ 3アウト
-
OUT
2番 Ｄ・サンタナ ライトフライ 2アウト
-
OUT
1番 長岡 秀樹 ショートゴロ 1アウト
(c) 2026 Japan Baseball Data Inc.