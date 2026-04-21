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9番 則本 昂大 サードヒット ランナー：1、2塁
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8番 浦田 俊輔 ショートヒット ランナー：1塁
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5番 高橋 周平 空振り三振 3アウト
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4番 細川 成也 ショートゴロ 2アウト ランナー：1、3塁
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3番 Ｊ・ボスラー ライトヒット ランナー：1、2塁
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2番 石伊 雄太 セカンドゴロ 1アウト ランナー：1塁
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1番 大島 洋平 レフトヒット ランナー：1塁
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7番 平山 功太 ショートゴロ 3アウト
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6番 小濱 佑斗 空振り三振 2アウト
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5番 大城 卓三 ライトスリーベースヒット ランナー：3塁
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4番 Ｂ・ダルベック セカンドゴロ 1アウト
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9番 金丸 夢斗 サードゴロ 3アウト
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8番 田中 幹也 レフトヒット ランナー：1、3塁
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7番 村松 開人 センターフライ 2アウト
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6番 鵜飼 航丞 セカンドヒット ランナー：1塁
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5番 高橋 周平 空振り三振 1アウト
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3番 増田 陸 キャッチャーゴロ 3アウト
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2番 Ｔ・キャベッジ ショートゴロ 2アウト
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1番 松本 剛 セカンドゴロ 1アウト
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4番 細川 成也 サードゴロ 3アウト
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3番 Ｊ・ボスラー センターフライ 2アウト
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2番 石伊 雄太 センターヒット ランナー：1塁
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1番 大島 洋平 セカンドフライ 1アウト
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