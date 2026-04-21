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OUT
9番 才木 浩人 ピッチャーゴロ 3アウト
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OUT
8番 坂本 誠志郎 ショートゴロ 2アウト
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OUT
7番 福島 圭音 見逃し三振 1アウト
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OUT
5番 度会 隆輝 空振り三振 3アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
3番 佐野 恵太 セカンドゴロ 2アウト
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OUT
阪3-2Ｄ
2番 牧 秀悟 右中間ホームラン ＤｅＮＡ得点！ 阪 3-2 Ｄ
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OUT
1番 三森 大貴 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
9番 林 琢真 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
6番 木浪 聖也 空振り三振 3アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 レフトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
阪3-0Ｄ
4番 佐藤 輝明 ライトツーベースヒット 阪神得点！ 阪 3-0 Ｄ ランナー：2塁
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OUT
3番 森下 翔太 レフトフライ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 セカンドヒット ランナー：1塁
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OUT
1番 近本 光司 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
8番 深沢 鳳介 見逃し三振 3アウト
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OUT
7番 勝又 温史 レフトフライ 2アウト
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OUT
6番 山本 祐大 デッドボール ランナー：1塁
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OUT
5番 度会 隆輝 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
9番 才木 浩人 セカンドゴロ 3アウト
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OUT
阪2-0Ｄ
8番 坂本 誠志郎 レフトヒット 阪神得点！ 阪 2-0 Ｄ ランナー：1塁
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OUT
7番 福島 圭音 レフトヒット ランナー：1塁
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OUT
6番 木浪 聖也 レフトフライ 2アウト
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OUT
5番 大山 悠輔 サードゴロ 1アウト
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OUT
4番 宮﨑 敏郎 サードゴロ 3アウト
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OUT
3番 佐野 恵太 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
2番 牧 秀悟 セカンドフライ 2アウト
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OUT
1番 三森 大貴 見逃し三振 1アウト
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OUT
4番 佐藤 輝明 センターフライ 3アウト
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OUT
阪1-0Ｄ
3番 森下 翔太 サードダブルプレイ 阪神得点！ 阪 1-0 Ｄ 2アウト
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OUT
2番 中野 拓夢 ライトヒット ランナー：1、3塁
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OUT
1番 近本 光司 ライトツーベースヒット ランナー：2塁
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