「紛れもなく本物」村上宗隆、2度目の3戦連続ホームラン！？　米紙高評価…

村上宗隆 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに所属する26歳の村上宗隆内野手は19日（日本時間20日）、シカゴ・ホワイトソックス戦に出場し、今季2度目となる3試合連続のホームランを放った。もはや、海外スカウトの評価を気にしなくていいほどの活躍を見せていると、米メディア『デフェクター』が報じている。

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村上は今オフに東京ヤクルトスワローズからホワイトソックスへ移ると、初挑戦のメジャーリーグでいきなり開幕戦から3戦連続のホームランを披露した。

新天地で好スタートを切ったのだが、4日（同5日）のトロント・ブルージェイズ戦以降ホームランを打てず、当初から懸念されていた三振数の多さが目立つようになる。

そして、14日（同15日）のタンパベイ・レイズ戦で9試合ぶりの豪快5号2ランを放つと、それから2試合を挟み、17日（同18日）のアスレチックス戦から再び連続本塁打の記録を叩き出した。

それを踏まえ、同メディアは「NPBからMLBに渡る前の村上に関するスカウティングレポートの内容は、一旦忘れていい。

周知の通り、海外スカウトの評価なんて当てにならないこともある。

だが、特大の一発は紛れもなく本物だ。

なんと直近3試合で、その特大弾を3本も放っている。

そのうち1本は、メジャー初の満塁本塁打でもあった。

まずは基本的な指標から見ていこう。村上のOPSは.916で、OPS+は161。これはMLB平均打者より61％優れていることを意味する。非常に優秀な打撃成績だ。

一方で、三振率は33％と高く、四球率は21.5％と極端だ。

さらに打率.208という数字から見ても、三振・四球・本塁打に偏る“スリー・トゥルー・アウトカム型”の打者であることがうかがえる。

打球分布（スプレーチャート）を見ても、その傾向は明らかだ」と分析している。

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