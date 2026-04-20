大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-9で敗れた。この試合ではライアン・ウォード外野手が「7番・一塁」で起用されメジャーデビューを果たしているが、米メディア『ヘビー』は、苦境に負けずここまで辿り着いた道のりを評価している。

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現在28歳のウォードは昨季マイナーで143試合、打率.296、36本塁打、122打点といった好成績を残すも、チームの戦力層の厚さもあり、なかなかメジャーから声がかからなかった。同戦は本人にとって待望のデビュー戦となったが、5打数2安打、1打点と早速結果を残した。

同メディアは「ウォードの昇格はやや特別な事情のもとで実現した。フレディ・フリーマン内野手が父親リスト入りしたことで、ドジャースは短期的な代役を必要とし、その結果、組織内で最も安定した成績を残しながらも見過ごされがちだった打者の一人にチャンスが巡ってきた。彼にとって昇格は、忍耐、努力、そして結果によって形作られてきた自身の歩みの集大成でもある」と言及。

続けて、「ロッキーズ戦でのスタメンは彼にとって初のメジャー出場であるだけでなく、珍しい節目でもあった。というのも、ドジャースのドラフト指名選手の中でも、比較的高い年齢でデビューを果たした一人となり、それだけ長くチャンスを待ち続けてきたことを物語っているからだ――そして彼は、そのチャンスでしっかり結果を出した」と記している。

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