「通常の休養だ」鈴木誠也、フィリーズ戦で先発外れる。今季は契約最終年…

鈴木誠也 最新情報

シカゴ・カブスに所属する31歳の鈴木誠也外野手が、20日（日本時間21日）に行われるフィラデルフィア・フィリーズ戦で先発を外れた。まだ本調子に戻ることができていないと、米メディア『CBSスポーツ』が報じている。

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鈴木にとって、今季は5年総額8500万ドル（約135億円）契約の最終年であるため、これまで以上に活躍して実力をアピールする必要がある。

しかし、侍ジャパンのメンバーとしてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に参加し、準々決勝のベネズエラ戦で膝の後十字靭帯（PCL）を損傷する怪我を負った。

幸いにも軽傷のため長期離脱は免れたが、カブスの新シーズンには出遅れている。

そして、ピッツバーグ・パイレーツ戦で復帰すると、直近7試合は全て先発出場を果たした。

そんな中、同メディアは「鈴木が月曜日のフィリーズ戦の先発メンバーには入っていない」と伝えた。

ただし、怪我ではなく「これは通常の休養とみられる。

鈴木はそれまで7試合連続で先発出場していたが、膝の怪我から復帰して以降、打撃の調子はまだ上がっておらず、41打席で打率.235、出塁率.366、長打率.265にとどまっている。

代わってライトにはマイケル・コンフォートが先発出場する予定だ」と報じ、戦術的な理由により先発を外れたとの見解を示している。

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【了】