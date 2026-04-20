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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手が、19日（日本時間20日）のコロラド・ロッキーズ戦で再び苦しい投球を見せた。開幕から結果を残せていない佐々木には、再びリリーフに回るべきだとの声もあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のノア・カムラス記者が言及した。

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佐々木は初回から3回までをわずか26球で終える快投を見せ、相手打線を寄せ付けなかった。しかし、打順が2巡目に入った4回に流れが変わり、この日は4回2/3（78球）を投じ、被安打7、失点3、与四球2、奪三振2に終わった。

この登板によって、防御率は試合前の6.23から6.11に改善されたものの、内容面の不安が消えたわけではない。今季4試合に先発して5回を投げ切ったのは一度だけで、ここまでの総投球回は17回2/3にとどまっている。

一方で、佐々木は今季ここまで初回と2回に1点も失っておらず、序盤の安定感は際立っている。ドジャースは佐々木をマイナーに降格させるには実力が高すぎると考えているようだ。

なかなか先発投手として機能しない佐々木についてカムラス氏は「今季序盤の成績や昨季のポストシーズンの実績を踏まえると、ドジャースが24歳の彼をリリーフに転向させるのは当然の選択のように思える」と言及した。

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