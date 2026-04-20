メジャー経験を持つ右腕も、日本では制球難に苦しみ自滅。ボーク連発という異例の結果に終わり、わずか1年で退団となった。［1/6ページ］

ボークに泣いた右腕

エステバン・ジャン

[caption id="attachment_258637" align="alignnone" width="530"] 阪神時代のエステバン・ジャン【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・生年月日：1975年6月22日

・経歴：ニカヤグワ高 - オリオールズ - デビルレイズ - レンジャーズ - カージナルス - タイガース - エンゼルス - レッズ

・NPB通算成績：21試合登板、6勝5敗、防御率4.66

数多くのチームでプレーしたのち、阪神タイガースに入団したエステバン・ジャンは、ボークに悩まされた1人だ。

アトランタ・ブレーブスでメジャー昇格は実現せず、ボルチモア・オリオールズに移籍。同球団でメジャーデビューを果たした。

また、タンパベイ・デビルレイズ（現：タンパベイ・レイズ）では抑えとしても活躍。

その後はメジャーの複数球団に在籍するも定着することはなく、2007年から阪神でプレー。メジャー移籍を決めた井川慶の穴を埋める存在として期待された。

しかし、シーズンが始まると不安定な投球が続き、さらにセットポジションで完全に静止できない癖が頻発。日本記録となる1シーズン12ボークを記録するなど、最後まで改善が見られなかった。

シーズン成績は21試合の登板で6勝5敗、防御率4.66に終わり、わずか1年で退団。首脳陣の信頼を勝ち取るには至らなかった。

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