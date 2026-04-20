大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは開幕前、二塁レギュラーの有力候補と目されていたキム・ヘソン内野手のマイナー落ちが話題となった。同選手はその後、ムーキー・ベッツ内野手の故障に伴い昇格しているが、降格直後は気落ちしていたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

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キムは日本時間6日に再昇格を果たすと、同20日終了時点で11試合に出場。打率.308、1本塁打、3打点と、メジャー定着へ向けたアピールを続けている。

同メディアは「負傷したベッツの代役としてメジャーに復帰したキムは、今季開幕を自分抜きで迎えるというチームの決定に対して、落ち込んだ気持ちがあったことを最近明かした。彼はカリフォルニアポストに『がっかりしたとは言わないけど、少し気落ちはしていた』と語った」と言及。

続けて、「今季が始まってわずか数週間で、ドジャースはキムを内野のプラトーン要員として起用した。これまでのところ、彼は期待に応えている。ベッツが故障者リスト（IL）から復帰すれば、チームはキムをマイナーに降格させるか、メジャーに残すかを決断しなければならない。だが、今のようなプレーを続けるのであれば、3Aに戻されるとは考えにくい」と記している。

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