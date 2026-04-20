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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は19日（日本時間20日）、敵地コロラド・ロッキーズ戦に先発登板。今季初勝利を目指してマウンドに上がったが、またしても5回を投げきれずに降板し、チームも勝利を飾ることができなかった。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のジェイコブ・マコフスキー記者が言及した。

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この試合、佐々木は立ち上がりこそ圧巻だった。初回から3回までをわずか26球で無失点に抑え、守備の助けも受けながらテンポの良い投球を披露した。

しかし試合は4回から一変した。連打と死球で無死1、2塁のピンチを招くと、そこから失点。さらに5回にはカイル・キャロス内野手のソロ本塁打を含む連打で同点に追いつかれ、リズムを完全に崩した。

結局、佐々木は4回以降の1回2/3で52球を要するなど、急激な球数増加が目立ち、5回途中で降板した。各先発試合の初回と2回までは無失点を維持しているものの、3回から5回までの防御率は11.17と懸念される数値となっている。

期待に応える投球ができていない佐々木について、マコフスキー氏は「今季4度目の先発登板となった彼は、ロッキーズ戦で3回を無失点に抑えるなど、わずかながらも進歩を見せている。しかし、打順を一巡した後の投球には深刻な課題を抱えている」と言及した。

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