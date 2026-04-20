大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-9で敗れた。チームとしては痛い連敗となった一方、「2番・右翼」でスタメン出場したカイル・タッカー外野手は、不調からの脱出に手応えを感じているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

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ドジャースは同18日～20日にかけロッキーズと3連戦を戦ったが、タッカーは1戦目、3戦目は1安打、2戦目は3安打、1本塁打、2打点をそれぞれ記録。カード前時点で.239だった打率は.256まで上昇している。

同メディアは「打撃面で出遅れていたタッカーだが、ここにきて打席で本来の姿を取り戻しつつある。彼は土曜日の試合後、スポーツネットLAに『悪くはないよ。まあ、打席によって出来に差はあるけどね。それを一つひとつの打席や試合に継続していけるようにしないといけない。断続的じゃなくてね。明日も続けられたらいいなと思うよ』と語った」と言及。

続けて、「彼はここ1週間で打球をより多く空中に打ち上げるようになっており、それも自分のスイングが理想に近づいている証拠だと考えている。彼は『さっきも言ったけど、いいスイングはできているんだ。ただ、今はまだ断続的にしか出せていない感じなんだ。いくつか良い打席や良いスイングはあったけど、それを次の試合にも持ち越せるように、もっとうまくやらないといけない』と述べた」と記している。

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