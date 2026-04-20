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読売ジャイアンツの石塚裕惺は19日、ファーム交流戦 3回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「3番・遊撃」で先発出場。3回に、2号逆転3ラン本塁打を放った。











巨人は0－2とリードを許し、迎えた3回裏の攻撃。楽天先発の松田啄磨を攻め、無死一、二塁のチャンスを作り、打席には3番の石塚。



カウント2－1からの4球目、甘く入ったカットボールを石塚のバットが一閃した。打球は痛烈なライナーとなって左中間方向へ伸び、一直線にスタンドを超えて突き刺さる本塁打となった。今季2号の3ランが石塚に飛び出し、巨人が3－2と逆転に成功した。



リードを奪った巨人だったが5回、先発・戸郷翔征が楽天の1番ルーク・ボイトにタイムリーを許し、再び3－3の同点とされる。



それでも、7回に知念大成の2点タイムリー三塁打などで一挙3得点をあげ、最終スコア7－4で楽天を破った。



石塚は4打数1安打3打点1四球と活躍。高卒2年目の若干20歳ながら、隆々たる体躯と打席内の構えは既に風格が漂う。東京ドームでの活躍が今から待ちきれない。























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期待しかない



恐るべき20歳

石塚裕惺 逆転3ランホームラン



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