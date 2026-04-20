湯河原町の湯元通りにある酒場「酒葉-MUSUBU-」を紹介します。

オープンから1年！湯河原の観光客に密かに人気の酒場

2025年4月1日にオープンしたこちらの酒場は、湯河原駅から奥湯河原方面へバスで10分のかつて温泉場と呼ばれていた湯元通りという場所にあります。湯河原温泉は、万葉集にも詠まれた関東最古の温泉地として知られています。

現在もその名残を感じさせる湯元通りには、旅館が立ち並び、どこか懐かしさのある風景が広がっています。歩いているとほんのりと湯気が立ち上り、温泉街ならではの情緒を感じることができます。

そんな立地の関係もあって密かに観光客に人気の酒場になっています。毎週来店される常連の方がいたり、お客様同士で仲良くなったりするなんてこともあるそうです。記念日で来られる方もいるのだとか。

店名の「MUSUBU」に込められている通り、ここは“人と人がつながる場所”。ひとりで訪れても会話が広がり、誰かと時間を共有できるのが、この酒場ならではの魅力です。

レトロみと洗練された雰囲気が感じられる店内

店内は天井が高く、洗練された雰囲気を感じるのと同時に、時計やメダカの水槽などレトロな物も置かれてます。温泉街特有の心地の良さが感じられ、老若男女幅広い世代の人におすすめできる場所です。

－MUSUBU－一押しメニュー「だれやみセット」をいただきました

筆者は今回、こちらのお店おすすめの「だれやみセット」をいただきました。「だれやみ」はこの酒場で接客を担当している女将さんの出身地である宮崎県の方言。「だれる=疲れる」「やみ=やめる」から転じて「ちょっと一杯飲んで、疲れを癒しましょう」という意味があります。宮崎県限定で出荷している焼酎も置かれています。

こちらのセットは飲み物2杯付き（追加でドリンクを頼まれる場合は600円）、お酒のお供8品ほどで3,600円（税込）でした。お食事メニューは順次提供されていく形になっています。実際に提供された順番でお見せします。お料理に使われているお野菜は地元湯河原で採れたものを使用しているそう。

また、このセットで物足りない人はご飯と味噌汁、提供したお好みのおつまみから1品選べる「〆のごはん(税込660円)」も追加で頼めます。

全体的に健康的なメニューが多く、「外食だし、飲みたいけど体に優しいものを食べたい」という方には最高のラインアップだと思いました。

また、単品のお食事メニューはないので、味わってみたい方はぜひ「だれやみセット」を注文してください。

「談笑できる居心地の良い酒場」を作りたい

お店は料理全般を担当するマスターと、オーナーのパートナーで開店準備や接客などを担当する女将さんのお二人で切り盛りされています。

店名である「MUSUBU」は「たまたま一緒に居合わせた他人（ひと）と談笑し、縁を結ぶ居心地の良い酒場になれたら」という想いから命名したそう。女将さんは「ここは席がカウンターだけでお客様同士の距離感が比較的近くなりやすい酒場です。そこにひとりでふらっと訪れても楽しめるようにしたい」と話してくださいました。

また「お店の名前に込めたこの願いがお客様にも届きますよう、接客させていただく時は特に『気づくこと、気転を利かすこと、気配りすること』の3つの気を大切にしています」とも。

湯河原観光をより充実させたい方はぜひ「酒葉-MUSUBU-」へ

女将さんは「湯河原は都心からもアクセスも良く、自然豊かな湯河原温泉を満喫できます。2026年秋には酒場の隣のガレージに1組限定の宿をオープンする計画があります。ぜひゆったりした時間を過ごしにきてください」と呼びかけます。

そしてマスターも「お客さん同士で仲良くなることもよくあるし、合いそうな人同士を近くしたりすることもあります。人や出会い、会話などを求めて来てもらえれば」とのこと。

ひとりで湯河原を訪れたときや、誰かとゆっくり話したくなったときに立ち寄りたくなる場所です。

人と人とが自然につながる、そんな時間を過ごしたい方は、ぜひ「酒葉-MUSUBU-」を訪れてみてください。

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