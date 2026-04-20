















オリックス・バファローズ 最新情報



オリックス・バファローズの太田椋は19日、みずほPayPayドーム福岡で行われた福岡ソフトバンクホークス戦に「5番・一塁」で先発出場。9回に守備でビッグプレーをみせた。







オリックスは初回にソフトバンクの5番・山川穂高にタイムリーを浴びて1点を先制されるが、その後は先発ショーン・ジェリーが好投し、追撃を許さない。



一方の打線は、ソフトバンク先発・松本晴の前に7回まで無得点に封じ込められる展開。何とか反撃したいオリックスは8回、先頭の森友哉がソロ本塁打を放ち、同点に追いつく。



そして9回表、オリックスは1死二塁から西川龍馬がタイムリーを放って2－1と逆転に成功。この流れで逃げ切りたいオリックスは、9回裏のマウンドに守護神のアンドレス・マチャドを投入した。











しかし、先頭の柳田悠岐をカウント2－2と追い込むが、5球目の甘く入ったスライダーを捉えられる。



打球は痛烈なライナーとなって一二塁間を破るかと思われたが、一塁手の太田が見事なダイビングキャッチで捕球。その後も慌てることなくベースカバーに入ったマチャドへボールをトスし、大事な先頭打者をアウトに仕留めた。



マチャドは続く山川を四球で歩かせたものの、6番・柳町達を併殺に打ち取りゲームセット。太田のビッグプレーもあって2－1でオリックスが勝利し、今カード2勝1敗と勝ち越した。



オリックスはソフトバンクと並ぶ12勝8敗の戦績で同率首位に立ち、21日から始まる敵地での千葉ロッテマリーンズとの3連戦に臨む。























【動画】これを取る！？太田のファインプレーがこれだ！



DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball) の公式Xより













先頭を斬る



強烈な打球に横っ飛び

太田椋がファインプレー



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