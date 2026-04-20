ロッテのジャクソンが21日のオリックス戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「積極的にバッターへ挑戦していく。ストライクゾーンへたくさん投げ込んでアタックしていくということを心がけて、いつも通りの自分のピッチングをしたいです」とコメント。
今季からロッテに加入したジャクソンはここまで3試合・18回を投げて、1勝2敗、防御率4.50。オリックス戦は4月8日に先発しており、6回を投げ6失点で敗戦投手になっている。
ロッテのジャクソンが21日のオリックス戦に先発する。
ジャクソンは球団を通じて「積極的にバッターへ挑戦していく。ストライクゾーンへたくさん投げ込んでアタックしていくということを心がけて、いつも通りの自分のピッチングをしたいです」とコメント。
今季からロッテに加入したジャクソンはここまで3試合・18回を投げて、1勝2敗、防御率4.50。オリックス戦は4月8日に先発しており、6回を投げ6失点で敗戦投手になっている。
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