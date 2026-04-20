大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間20日、コロラド・ロッキーズと戦い6-9で敗れた。この試合では久しぶりの登板となったエドウィン・ディアス投手が精彩を欠いたが、デーブ・ロバーツ監督も不満だったようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］

ディアスは日本時間11日の試合を最後に登板が無く、膝の故障説なども出ていた中、4-6と2点ビハインドの同戦8回裏に登板した。ただ、いきなり無死満塁のピンチを招いた後、さらに2点タイムリーを浴びたところであえなく降板。後続の投手がさらに走者を一人返したため、0.0回3失点という散々な結果になった。

同メディアは「デーブ・ロバーツ監督は試合後、『全く制球力が無かったし、球速も落ちていた。今日は評価が難しい内容だった。本当にそうだ。本来どうあるべきかは分かっているし、それがその通りに見えないと、少し心配になる』と語った」と言及。

続けて、「同監督は『彼とは話をするつもりだし、トレーニングスタッフや投手コーチ陣もそうするだろう。本当に何も問題がないか確認するためにだ。レーダーガンの数値や球速はこれまで安定していたのに、今日はそれが出ていなかった。だからもっと詳しく把握する必要がある』とも述べた。ディアス本人は健康であり、序盤にこうした状態になるのはいつものことだと強く主張している」と記している。

【関連記事】

【了】