オリックスは20日、5月4日のロッテ戦で鳥取県の魅力を牛牛牛（ギュギュギュ）っと詰め込んだ「牛牛牛（ギュギュギュ）っと鳥取デー」を開催することになったと発表した。

この日の試合は鳥取県がゲームスポンサーで、平井伸治鳥取県知事をはじめ、鳥取県にゆかりのあるゲストが試合前セレモニーに登場。お笑いコンビ・ガンバレルーヤ（まひるさんが鳥取県大山町出身）のセレモニアルピッチ、タレントの上田まりえさん（鳥取県境港市出身）の始球式を実施。

また、県のマスコットキャラクター「トリピー」、JA 全農とっとりの「とりモー」、大山乳業農業協同組合の「カ

ウィー」も駆けつけ、球場を盛り上げる。

▼ ガンバレルーヤ

「京セラドーム大阪でセレモニアルピッチを務めさせていただけると聞いて、モーレツ嬉しかったです!当日はボー

ルをギュッと握って、全力投球&全力キャッチで頑張ります!5月4日は“牛牛牛(ギュギュギュ)っと鳥取デー”。京セラで一緒にモーり上がりましょう!」

▼ 上田まりえさん

「野球と結婚して“野球まりえ”になりたいと願い続けている私にとって、始球式は夢のひとつでした。叶えてくださるオリックス・バファローズの皆様、故郷鳥取県の皆様、ありがとうございます。鳥取への愛と野球への愛をボールにギュギュギュっと込めて投げます!また、「牛牛牛(ギュギュギュ)っと鳥取デー」を通して、大好きな野球ファンの皆様に私の大好きな鳥取を知ってもらう機会になれば、これほど幸せなことはありません」