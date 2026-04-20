













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの渡部聖弥は19日、エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「3番・DH」でスタメン出場。3回に今季3号となる3ラン本塁打を放った。











両チーム無得点で迎えた3回表。西武は桑原将志の適時打で1点を先制すると、なおも2死一、三塁で3番・渡部が打席に入る。日本ハム先発・有原航平のカウント1－2からのフォークを捉えた。



落ち際の変化球を引っ張った打球は、低い弾道のまま左翼ブルペンへ一直線。今季第3号となる3点本塁打となり、西武が4－0と序盤で主導権を握った。



西武はその後も攻撃の手を緩めず、8回には源田壮亮の満塁弾が飛び出すなど打線が爆発。最終スコア15－3で日本ハムに大勝し、今カードを2勝1敗として2カードぶりの勝ち越しを決めた。



この勝利で西武は8勝12敗1分けとし、21日から本拠地ベルーナドームで行われる福岡ソフトバンクホークスとの3連戦に臨む。



渡部は17日の同カード初戦で右手親指に死球を受け、18日は開幕から続いていたスタメンを外れていた。19日はDHで2試合ぶりにスタメン復帰している。



その復帰戦で、昨季最多勝の有原から一発。勝負球のフォークを仕留めた打席となった。

























【動画】この低弾道！渡部聖弥の低弾道アーチがこちら

DAZNベースボールのXより













この弾道でスタンドイン😯



スタメン復帰後早速の一撃

渡部聖弥 シーズン第3号ホームラン



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