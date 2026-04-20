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ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希投手は、開幕から先発ローテーションに復帰している。しかし、期待に応える投球ができておらず、昨季のポストシーズンのようにリリーフに配置転換させるべきとの声もあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。

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2026年シーズン開幕前から佐々木には不安がつきまとっていた。スプリングトレーニングでは4試合に登板して防御率15.58と崩れ、一部ではマイナー降格を推す声もあったが、球団は開幕ローテ入りを決めた。

しかし、レギュラーシーズンに入っても課題は完全には解消されていない。ここまで3試合で防御率6.23と苦戦が続き、ブレイク・スネル投手の復帰と同時にリリーフに回る可能性が浮上している。

佐々木は今季、4回、5回、4回という短いイニングで降板しており、ブルペンへの負担が増加している。デーブ・ロバーツ監督も「先発として少なくとも5回は投げる必要がある」と強調した。

厳しい投球が続く佐々木について、レビン氏は「ドジャースは佐々木の投球内容に自信を持っているが、彼は球団に対して実力を証明する必要がある。今後の数試合での結果が極めて重要になるだろう。最悪の場合、ドジャースは決して下したくなかった決断を迫られるかもしれない」と言及した。

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