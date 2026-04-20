













埼玉西武ライオンズ 最新情報



埼玉西武ライオンズの平沢大河選手は19日、敵地・エスコンフィールドHOKKAIDOで行われた北海道日本ハムファイターズ戦に「8番・一塁」で先発出場。今季第1号となる2ランホームランを放った。











2015年のドラフト1位で千葉ロッテマリーンズへ入団し、開花を期待されていた平沢がプロ11年目の今季、現役ドラフトを経てついに覚醒の兆しを見せている。



9回、2死一塁で迎えた第5打席。日本ハム4番手の池田隆英投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、右翼にある日本ハムのブルペンへ叩き込んだ。



平沢選手はこの日第3打席以外すべてで安打を放ち、4安打を記録。 4打席目の右翼への二塁打で8回の一挙8得点の好機を広げるなど、試合を通じてチームの大勝に貢献した。



この本塁打は昨年12月の現役ドラフトでロッテから移籍後、初の本塁打。昨季わずか一軍1安打に終わった苦労人が、今季は開幕から打率.368と完全復活を果たしている。



下位打線から試合を盛り上げた平沢選手が、「8番」の仕事以上の輝きを放った一戦となった。

























【動画】平沢大河、移籍後初アーチ！4安打の活躍締めくくる1号2ランがこちら

DAZNベースボールのXより













4安打3打点1HR



絶好調・平沢大河

本日4安打目はシーズン第1号ホームラン



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