ヤクルトの頼れる4番打者が待望の逆転3ラン　ルーキー・増居翔太のプロ初…















東京ヤクルトスワローズ 最新情報



東京ヤクルトスワローズのホセ・オスナ選手は19日、本拠地・明治神宮野球場で行われた読売ジャイアンツ戦に「4番・一塁」で先発出場。チームを勝利に導く逆転3ランホームランを放った。











4回、1死一、二塁で迎えた第2打席。巨人先発の井上温大投手が投じた3球目のカットボールを完璧に捉えると、快音とともにスタンドから大歓声が沸き起こった。打球の行方を確信したオスナ選手は、ゆっくりとダイヤモンドを一周した。



先頭の長岡秀樹選手が巨人・ダルベック選手の一塁悪送球で出塁し、サンタナ選手が内野安打でつないで作った好機。4番が1点を先制されたその直後に、一振りで試合をひっくり返した。



今季2号は実に15試合ぶりのアーチ。4打数1安打3打点の活躍で今季打点を9に伸ばし、最終スコア3-1でチームを勝利に導いた。



5回2安打1失点と好投したルーキー、増居翔太投手はプロ初勝利をマーク。最高のプレゼントとなった一打だった。























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快音からの大歓声



オスナ 確信の2号3ラン

ルーキー・増居翔太に大きなプレゼント



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