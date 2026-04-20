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ロサンゼルス・ドジャースは今オフからデトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の獲得が噂されていた。その噂はシーズンが開幕しても消えず、低迷しているタイガースからトレードで獲得する可能性がある。米メディア『ヘビー』のカート・ビショップ記者が言及した。

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スクバルは2度のサイ・ヤング賞を誇るエースで、今季も開幕から4試合で2勝2敗、防御率2.22と安定した投球を披露。一方、タイガースは17試合で8勝9敗と出遅れており、低迷が続けばエース放出の可能性も現実味を帯びるという。

ドジャースはホスエ・デポーラ外野手、ザイア・ホープ外野手ら有望野手に加え、リバー・ライアン投手やエメ・シーハン投手といった即戦力級の投手も抱えており、トレード資産は豊富だ。毎年のように補強を続けるドジャースがスクバルの獲得に動く可能性は高い。

現状でも山本由伸投手、大谷翔平選手、タイラー・グラスノー投手らを擁する強力なローテーションだが、佐々木朗希投手らの不安定さもあり、絶対的エースの補強は現実的なテーマでもある。

ドジャースとスクバルの動向についてビショップ氏は「ドジャースはMLB屈指のファームシステムを擁しており、狙った選手を獲得するために巨額の代償を払うことを決して躊躇しない。このトレードが実現すれば、彼らは明らかに戦力を強化し、3年連続の優勝の可能性をさらに高めることになるが、同時にタイガースにとっても将来に向けた好材料となるだろう」と言及した。

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