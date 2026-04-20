2年連続でパ・リーグを制し、日本一連覇を目指す福岡ソフトバンクホークス。投打に主軸と呼ばれるような選手もいれば、陰ながらチームを支える存在もいる。その1人が移籍２年目のシーズンを迎えた上茶谷大河。様々なシチュエーションで登板する29歳の右腕に、今の心境を訊いた。（取材・文：灰原万由）【取材日：4月8日】

プロフィール：上茶谷大河

1996年生まれ、京都府出身。京都学園高から東洋大に進み、2018年ドラフト1位で横浜DeNAベイスターズに入団。2024年12月に行われた現役ドラフトで福岡ソフトバンクホークスに移籍。昨季は春季キャンプ中に右肘を痛めて手術を行い、一軍での登板は8試合に留まった。

陰ながらチームを支える上茶谷大河の存在感

ソフトバンクの上茶谷大河投手が、リリーフ陣の中で存在感を示している。開幕前までは先発として調整を続けてきたが、中継ぎとして開幕スタートを切った。ただ、本人は現状を必要以上に飾らない。現在の仕上がりについては「普通です」と表現し、手応えについても「正直言って、あんまりないです」と冷静に見つめる。

それでも、開幕後の登板内容を見れば、その存在感は十分に伝わってくる。3月29日の日本ハム戦は、4点リードの6回から登板して3イニング1失点。8回に郡司へ本塁打を浴びたものの、連投が続いていた救援陣を助ける働きで勝利に貢献した。

続く4月1日の楽天戦では、5点リードの9回2死一塁でマウンドに上がり、浅村をわずか2球で二ゴロに打ち取って試合を締めた。4月5日のロッテ戦では2点リードの7回から2イニングを任され、8回に藤原に一発を浴びながらも最少失点でつないだ。

登板間隔が1週間ほど空いて迎えた4月12日の日本ハム戦では、1点ビハインドの4回から登板し、「しっかりとゾーンの中に投げようと思っていました」と3イニングを無安打に封じ、5回に打線が逆転したことで勝ち投手となった。

チームをリーグ最速の10勝目へ導いた1勝は、DeNA時代以来約2年ぶりの白星にもなった。移籍後初勝利という節目の白星でもあったが、逆転打の打者ではなく上茶谷が一人でお立ち台に上がったことに、この日の貢献度の高さが表れていた。

磨く投球術「他のピッチャーにないことをしよう」

その現在地の土台にあるのは、移籍1年目だった昨季の経験だ。昨季は怪我の影響で出遅れ、思うように登板機会を積み重ねることができなかった。

移籍によって環境もリーグも変わり、新しいチームに適応していく難しさもあったが、それ以上に大きかったのは、体の状態が整わないままシーズンに入ったことだった。体のどこかに不安を抱えたままでは本来の投球ができず、技術面ばかりに目を向けてしまうことも多かった。だからこそ、「怪我をしないことがやっぱり一番大事」と改めて強調した。

そうした昨季の反省を踏まえたオフは、一軍で戦うために自分の投球を組み立て直す時間になった。ホークスの中継ぎ陣には球威で押していける投手が多く、「他の投手は球が本当に速い」と上茶谷もそのレベルの高さを強く意識している。だからこそ、球速アップを図る一方で、変化球やデータも使いながら、自分なりの勝負の仕方を探ってきた。

特に重視しているのが、狙ったところへ投げ切る制球力だ。「まだシーズン始まったばかりなので、模索中なところもあるけど、コマンドの力を上げて戦えるように」と、ストライクゾーンに投げ込むだけではなく、細かいコースへ投げ切る精度を高めることが、一軍で戦う上で欠かせないと認識している。

その上で「緩急を使うことで、遅くても速く見せる工夫とかもしてみたり」と球速アップを図りながらも、それだけに頼らない投球を磨いてきた。「他のピッチャーにないことをしようとは努力してます」という言葉には、剛腕ぞろいの救援陣の中で、自分なりの武器を磨こうとする意識がにじむ。

「替えが利く」ポジションで思うこと

体づくりにも手応えはある。昨年ホークスに加わって以降、杉山ら体格に恵まれた投手を見て、自分の体と照らし合わせながら体づくりを始めた。「絞ったことで回旋する速度が上がったというのは、自分の中で実感はあります」と、動きがより洗練され、自分の思い描く動作がしやすくなってきた感覚もある。シーズン中も体を鍛えながら、その状態をさらに高めていく考えだ。

そうして準備を重ねた上で迎えた今季については、「怪我も治って、環境にも慣れてきたので、いい状態で迎えられた」とうなずく。「今までない体の状態で入ってるんで楽しみ」と、体の状態という面では例年との違いを実感している。

開幕前までは先発として調整を続けていたが、そうした状態の良さも評価される形で、シーズンは中継ぎとして迎えることになった。それでも「体の調整やマインドに関しても全く問題なく、スムーズに開幕できました」と、滞りなく開幕を迎えた。

中継ぎとして迎えた今季、任される役割は一つではない。ロングでイニングを埋めながら試合の立て直しを担うこともあれば、走者を背負った場面で火消し役として短いイニングを任されることもある。さらに、ブルペン事情によっては勝ち試合で複数イニングを託されることもある。「1年間やる人ってあんまりいないと思う」という言葉通り、登板場面が定まらない中で求められる仕事に応え続ける難しさがある。

上茶谷は、そんな立場を冷静に受け止めている。「正直に言うと、今の僕のポジションって結構替えが効くところだと思う」。その上で見据えるのは、まず1年間一軍に居続けることだ。「やっぱりそれだけ難しいところでもあるし、とにかく1年間一軍でやりたいですね」。

さらに「頑張っていれば、先発のチャンスもあると思う。勝ってる場面で投げるチャンスも前はあったので」と先も見据える一方、「どのポジションであっても、やっぱ結果出し続けないといけない立場にいることは変わらない」と、自らの現在地も見失ってはいない。

今季の目標を問うと、上茶谷は気負った言葉を並べることなく、「本当に、本当に、頑張るだけなんです。ほんまに頑張ります」と繰り返した。派手な言い回しではないが、その一言には昨季の悔しさも、オフに重ねてきた試行錯誤も、今の立場への覚悟もにじんでいた。まずは1年間、一軍に居続けること。その中で結果を積み重ねていく。

（取材・文：灰原万由）

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