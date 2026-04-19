阪神、中日に7-5で逆転勝利

先発投手：阪神は伊原陵人が1回1/3回4失点、中日の髙橋宏斗は5回1/3回6失点で敗戦投手 得点経過： 1回表：中日が2点を追加 1回裏：阪神が3点を追加 2回表：中日が2点を追加 注目選手：阪神の佐藤輝明が1本塁打、3打点、2得点の活躍、阪神の大山悠輔が2打点の活躍、阪神の近本光司が2得点の活躍。

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セ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ヤクルト 18 13 5 0 .722 -
2 阪神 19 13 6 0 .684 0
3 巨人 18 10 8 0 .556 3
4 DeNA 17 7 10 0 .412 5
5 広島 16 6 10 0 .375 6
6 中日 18 4 14 0 .222 9

パ・リーグ
順位 チーム 試合 勝率
1 ソフトバンク 19 12 7 0 .632 -
2 楽天 19 11 7 1 .611 0
3 オリックス 19 11 8 0 .579 1
4 日本ハム 19 9 10 0 .474 3
5 西武 20 7 12 1 .368 5
6 ロッテ 20 7 13 0 .350 5