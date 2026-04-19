● アスレチックス 4－7 ホワイトソックス ○

＜現地時間4月19日 サター・ヘルス・パーク＞

シカゴ・ホワイトソックスがアスレチックスとの敵地3連戦を勝ち越し。村上宗隆内野手（26）は「3番・一塁」でフル出場し、3試合連発の8号本塁打を放った。

村上は3点リードの5回表、無死一塁の第3打席で衝撃の一発を放った。ここまで2打席凡退の先発左腕スプリングスに対し、カウント1-1からド真ん中に入ったスライダーを豪快に振り抜くと、その瞬間に本塁打を確信。打ち終わりの姿勢のまま打球速度114.1マイル（約183.6キロ）、飛距離425フィート（約130メートル）の大飛球が右翼スタンドに消えるのを見送った。

今季開幕戦から3試合連続本塁打を放って以来、早くも2度目の“3連発”を記録し、ここまで22試合で打率.208、8本塁打、OPS.918。ア・リーグ本塁打部門では10本のヨーダン・アルバレス（アストロズ）、9本のアーロン・ジャッジ（ヤンキース）に次ぐ3位タイにつけている。

ホワイトソックスは序盤から幸先良く4点を先制し、5回表は村上に続いて6番コルソン・モンゴメリーも2戦連発の5号ソロを叩き込んでアスレチックスを突き放した。投げては有望株新人ノア・シュルツが5回1失点と試合を作り、キャリア初勝利をマーク。現地3～5日のブルージェイズ戦以来、4カードぶりの勝ち越しを収めた。