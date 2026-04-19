大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手、佐々木朗希投手など、数多くの日本人選手を獲得している。さらに、今オフには興味を示さなかった村上宗隆内野手をフリーエージェント（FA）で獲得する可能性が出てきた。米メディア『ドジャース・ウェイ』のディラン・ヘルナンデス記者が言及した。

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村上は、開幕から13試合で本塁打4、打点7を記録。打率は.195と低いものの、OPS.834と長打力で評価を高めている。打率ではなく本塁打を期待されている選手という見方の通り、持ち味は十分に発揮している形だ。

今回のメジャー移籍では、あえて再建途上のチームと短期契約を結び、再評価で年俸総額を高める戦略も注目された。その村上は2027年オフに再びFAとなる予定で、大型契約への布石とも見られている。

そこで、将来的な移籍先としてドジャースの名前が浮上している。現時点では一塁手にフレディ・フリーマン内野手、指名打者（DH）に大谷がいるため、ロースター上の余地はない。しかしフリーマンは2027年で契約満了となる見込みで、その後継候補として村上が取り沙汰されている。

注目の集まる村上の動向について、ヘルナンデス氏は「今年の12月になれば、球団事情が一変するかもしれない。たとえ年俸総額の制限に直面したとしても、ドジャースならその枠内でロースターを最大限に活用する方法を見出すだろう。そして、村上はそのリストのトップに名を連ねているかもしれない」と言及した。

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