M・ジョレンテはコパ決勝でも豊富な運動量を武器にピッチを駆け回った [写真]＝Icon Sport via Getty Images

　アトレティコ・マドリードは18日、コパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝でレアル・ソシエダと対戦。2－2で突入したPK戦を3－4で落とし、あと一歩のところでタイトルを逃した。試合後、スペインメディア『マルカ』が、アトレティコ・マドリードに所属するスペイン代表MFマルコス・ジョレンテの声を届けた。

　試合はキックオフから約14秒後に同代表FWアンデル・バレネチェアに先制点を許したが、アトレティコ・マドリードも序盤のうちに反撃し、18分にはナイジェリア代表FWアデモラ・ルックマンの左足シュートでタイスコアに戻す。前半アディショナルタイムにスペイン代表FWミケル・オヤルサバルがPKを決められると、1点ビハインドのまま時計の針が進んだが、83分にはアルゼンチン代表FWフリアン・アルバレスが強烈なシュートを突き刺し、試合を振り出しに戻した。

　延長戦の30分間では決着がつかず、試合はPK戦に突入。アトレティコ・マドリードはPKキッカー1人目のノルウェー代表FWアレクサンダー・セルロート、2人目のアルバレスのシュートがスペイン人GKウナイ・マレロに止められ、最終的には3－4と敗北。13年ぶりのコパ・デル・レイ優勝を逃していた。

　同試合に先発出場し、延長前半途中までプレーしたM・ジョレンテは、「試合の立ち上がりが悪く、前半を無駄にしてしまった。こういう試合では、その後に挽回をするのは非常難しい。ただし、後半の僕らは別物で、より良いプレーができた。PK戦になれば何が起こるかわからないが、今回は彼らが勝ち取った」と試合を総括。アトレティコ・マドリードに欠けていたものを、次のような言葉で指摘した。

「チャンスを決めきることができなかった。僕らには決定的なチャンスが2〜3回あり、それらをゴールに沈めていれば、また異なる試合になっていた。こういう試合では、決定力がないとPK戦になる。PK戦では、何が起こるかわからない。相手はPK戦を非常にうまくスタートさせ、勝利を掴んだ。それ以外に言いようがない」

　13年ぶりの戴冠を逃し、M・ジョレンテは「ここセビリアまで来てくれたファンのみなさんのことを思うと、本当に悔しい」と落胆の言葉を絞り出す。ただし、アトレティコ・マドリードのシーズンはまだ終わっていない。ラ・リーガの優勝可能性は既に消滅したが、チャンピオンズリーグ（CL）では、バルセロナを破って準決勝に駒を進めている。

「まだ僕らにはCLが残っている。素晴らしい一戦が待ち受けているんだ」と語ったM・ジョレンテは、コパ・デル・レイ決勝の悔しさを糧に、“欧州最高峰の戦い”でのリベンジを誓った。

「人生もサッカーも、常に勝てるわけじゃない。ただし、負けてしまっても、僕らにはすぐに次の試合が待っている。物事を深く考える時間なんてない。今はつらいが、立ち上がらなければならない。ここからが本番だ」

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