ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、マイナーからアクセル・ペレス投手を放出し、ボルチモア・オリオールズからチェイス・マクダーモット投手を獲得した。これでドジャースが選手を獲得したのは今週で2人目となる。米メディア『ドジャーブルー』のマシュー・モレノ記者が言及した。

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ペレスは2024年にドミニカ共和国出身の国際フリーエージェント（FA）として加入した右腕で、昨季はドミニカン・サマーリーグで9試合の先発を含む10試合に登板し、防御率5.48を記録。将来有望な投手ではあったが、今季はロースター入りを果たしていなかった。

一方、新加入のマクダーモットは27歳の右腕で、かつてオリオールズの有望株として注目された選手だ。2023年には2Aと3Aで防御率3.10と好成績を残し、2024年には3Aで22試合に登板して防御率3.78を記録した。

しかしその後は調子を落とし、2025年は3Aで防御率6.91と不振に陥った。与四球の多さも課題となり、シーズン途中にはリリーフ転向を余儀なくされた。ブルペン転向後は14試合で防御率1.76と復調の兆しも見せている。

今回のドジャースの補強についてモレノ氏は「ドジャースがマクダーモットを獲得したことで、今週に入って2人目となるトップクラスの元有望株の補強となった」と言及した。

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