19日、2025-26 WEリーグ クラシエカップ準決勝第2戦が行われ、RB大宮アルディージャWOMENとセレッソ大阪ヤンマーレディースが激突した。

第1戦は大宮がアウェイの地で1ー5と圧勝し、大きなアドバンテージを持ってホームでの第2戦に臨んだ中、前半からC大阪の圧力の前に連続失点を喫してしまう。2点を返され嫌なムードが漂った中、西尾葉音のゴールで1点を返し2戦合計のリードを3点に戻すことに成功。後半もC大阪に1点を返されるが、アドバンテージを生かした戦いを見せ、1ー3で敗れたものの2戦合計6ー4で勝利。クラブ史上初の決勝進出を果たすこととなった。

立ち上がりに2失点を喫するなど、3失点と反省材料も残した中での決勝進出となったが、キャプテンでもあるDF乗松瑠華は「個人のところだけじゃなくて、もうちょいディフェンスラインで、やっぱ防げる失点っていうのはあったと思う」とコメント。「みんなで修正してやっていきたい」と、決勝までに改善していきたいと意気込んだ。

乗松はWEリーグ開幕に向けて発足した大宮アルディージャVENTUSに加入。これまではチームとして苦しい時期を過ごすことも多かった中、5シーズン目を迎えカップ戦で決勝に辿り着いた。

クラシエカップ決勝進出については「本当にめっっちゃ嬉しいです」と語る乗松。「本当に多くの選手が関わってきてくれたからこそ、いなくなった選手も含めて、間違いなくみんなの力があったって思っているし、そういう選手が残してきてくれたものを、自分たちは今の選手に伝えてるつもり。それがやっぱり結果として出てき始めたのが、嬉しいなと思います」と、大宮のチームでこれまで戦ってきた選手たちの存在も大きかったという乗松。日テレ・東京ヴェルディベレーザという強敵が相手となる決勝だが、当然目指すのは勝利だ。

「本当にサポーターの方が『このエンブレムにタイトルを』っていうのを凄く言ってくれている。自分たちもその気持ちは一緒ですし、最後1個勝って、星を（エンブレムに）つけれるように頑張りたいなと思います」

決勝は4月29日（水・祝）。クラブとしても初めてのタイトル獲得を目指し、東京NBと対戦する。