大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、球界でもトップクラスの先発陣を擁している。山本由伸投手はその中心的な存在だが、米メディア『ドジャースビート』によると、デーブ・ロバーツ監督は今季中にノーヒットノーランを達成するという大胆な予想を立てているという。

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今季の山本は日本時間16日終了時点で4試合に登板し、2勝1敗、防御率2.10、被安打18、四死球4、21奪三振といった数字をマーク。4試合全てでクオリティスタート（QS）をクリアするなど安定した投球を見せている。

同メディアによると、ロバーツ監督は同15日の試合後、7.2回1失点と好投した山本について「これ以上の成長を想像するのは難しい。今の彼こそが本来の姿であり、球界屈指の投手の一人だと思う。昨年は大きな成長の年だったが、それをそのまま今季に持ち込んでいるね」と高く評価。

その上で、「彼には効率の良さ、ストライクを取る力、弱い打球を打たせる能力、そして守備力もある。ノーヒッターにつながる要素は揃っているんだ。驚きはしないね。クレイトン（・カーショー氏）が若い頃は、毎回登板するたびにそれが起きそうな雰囲気があったけど、山本にもそれがある。9回を110〜115球で投げ切るだけの効率も必要だが、彼にはそれができる」と述べたという。

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